I consigli di lettura delle librerie pisane

Pisa 26 aprile 2024- Prende il via da questa settimana una nuova rubrica, che vi guiderà nella scelta dei libri più interessanti da leggere. L'ultimo venerdì del mese i consigli di lettura sono affidati alla Libreria Ghibellina di Borgo Stretto a Pisa. La rubrica è a cura di Rimedia Deffenu.

Sono veramente felice di collaborare con La Nazione per una rubrica settimanale che consiglia i libri che anche noi abbiamo letto e amato. Scegliere non è sempre facile per chi legge molto come noi. In questa scelta di libri che consigliamo c'è comunque un file rouge: li abbiamo letti e amati cosi tanto che abbiamo deciso di invitare gli autori a parlarcene nella nostra Rassegna di Giugno. dunque buona lettura e ovviamente vi aspettiamo poi per parlarne insieme alle scrittrici e agli scrittori a Scrittori in Borgo. (Rimedia Deffenu) 1) Nicoletta Verna, I giorni di Vetro, Einaudi Intenso, coraggioso, I giorni di Vetro è il romanzo della nostra fragilità e della nostra ostinata speranza di fronte allo scandalo della Storia.

2) Sigfrido Ranucci, La scelta, Bompiani Per la prima volta un giornalista coraggioso e indipendente, da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, racconta sé stesso e il suo lavoro.

3) Massimo Carlotto, Trudy, Einaudi Un ex commissario ai vertici di un'agenzia di security, una giovane di provincia il cui marito è scomparso. Due persone che vengono da mondi lontanissimi e che si ritrovano al centro di un intrigo di potere. Un gioco dove ognuno fa le sue mosse nell'ombra, mentre la posta sul tavolo diventa sempre piú alta. Dopo aver letto Trudy, camminando per strada ti verrà voglia di guardarti le spalle.

4) Milena Agus, “Notte di vento che passa”, Mondadori Questo libro racconta la storia di Cosima e dell’anno più memorabile della sua vita, quello in cui compie diciott’anni e le succedono “tantissime cose per la prima o per l’ultima volta”. Ne esce un romanzo pieno di meraviglia e di letteratura, che racconta la tensione universale tra la voglia di sognare e l’esigenza di vivere nel mondo reale.

5) Antonio Franchini, Il fuoco che ti porti dentro, Marsilio "Il fuoco che ti porti dentro" racconta la vita e la morte di Angela, una donna dal carattere impossibile. Una donna che incarna in maniera emblematica tutti gli orrori dell’Italia, nessuno escluso: «il qualunquismo, il razzismo, il classismo, l’egoismo, l’opportunismo, il trasformismo, la mezza cultura peggiore dell’ignoranza, il rancore...» Questa donna era la madre dell’autore.