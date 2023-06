I Career Days dell’Università tornano in Sapienza: protagoniste le aziende ICT

Pisa, 16 giugno 2023 – Il 20 giugno alle 9 nel Palazzo della Sapienza (via Curtatone e Montanara, 15) si inaugurano i Career Days dell’Università di Pisa dedicati al settore dell’Information & Communication Technology, con l'apertura degli stand aziendali e l'accoglienza degli iscritti. I Career Days proseguono il 22 giugno per una seconda giornata di incontri, presentazioni e colloqui con le aziende e si concludono alle 18.00 con il consueto appuntamento "Aperitivo con gli Alumni". L'iniziativa, organizzata dal Career Service d’Ateneo, si rivolge a studenti e a laureati dell’Università di Pisa, iscritti a qualsiasi corso di studio.

Saranno presenti in totale 24 aziende di dimensioni e caratteristiche diverse: si va da imprese nate sul territorio come Apparound e Stmicroelectronics a realtà internazionali come Garmin e Huawei. Ognuna delle aziende presenti avrà un proprio stand presso il quale chiedere informazioni e fare colloqui conoscitivi per candidarsi a oltre 130 offerte di lavoro per diversi profili.

Per partecipare ai colloqui e consultare le singole offerte pubblicate dalle aziende occorre registrarsi sul portale Job Teaser, accedendo con la mail istituzionale @studenti.unipi.it. L’iscrizione è obbligatoria anche se non si è interessati a candidarsi per i colloqui. Il programma delle due giornate prevede al mattino delle brevi presentazioni aziendali di circa venti minuti ciascuna, che hanno l’obiettivo di illustrare ai presenti valori, strategie aziendali e opportunità professionali. Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, si svolgono i colloqui.

Nel corso della prima giornata sarà presente uno stand del Career Service che offrirà un servizio di CV check e consulenza veloce per i colloqui, mentre durante la seconda giornata ci sarà uno stand di A.R.T.I., l’Agenzia Regionale Toscana per l'impiego. Il 22 giugno alle 18 nel cortile della Sapienza l'appuntamento è con gli "Aperitivi con gli Alumni", momenti di incontro e condivisione fra laureati dell’Ateneo che hanno intrapreso carriere particolarmente brillanti e originali e la comunità accademica.

La protagonista di questa edizione Darya Majidi, laureata in Informatica all’Università di Pisa e pioniera e visionaria dell’Information Technology in Italia. CEO di Daxo Group e Presidente di Donne 4.0, è imprenditrice digitale italo-iraniana, esperta in intelligenza artificiale, attivista per i diritti umani e digitali e keynote speaker. Darya partecipa attivamente alla trasformazione digitale del nostro Paese da oltre 30 anni, con esperienze maturate in ambito pubblico, privato, accademico ed internazionale, ed è per questo che nel 2020 D. Repubblica l’ha inserita tra le 100 donne che cambiano il mondo. L’evento è coordinato in collaborazione con il Polo Comunicazione del CIDIC, il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Ateneo. Il programma completo è disponibile su: www.unipi.it/careerservice.