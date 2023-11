I carabinieri di Pisa incontrano gli anziani da anni sul territorio

Attenzione ai bonifici e agli acquisti online. L’ultima operazione dei carabinieri (che su tutto il territorio pisano da anni ormai stanno organizzando incontri con le scuole e gli anziani per fare prevenzione) è quella della Stazione di Pisa Porta a Mare. I militari hanno identificato una persona che avrebbe indotto un acquirente ad effettuare un bonifico su conto online per un valore di oltre 500 euro, per l’acquisto di un bene venduto attraverso piattaforma di annunci telematici, senza mai ricevere quanto pagato. Grazie agli accertamenti telematici svolti dai militari, è stato possibile risalire ad una persona che è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per truffa.