Oggi alle 17 alla Città del Teatro arrivano i "Cappuccetti matti" di Pandemonium Teatro. La classica fiaba di Cappuccetto Rosso reinventata in moltissime versioni. … . Sotto la lente teatrale del divertimento e dell’ironia la compagnia giocherà con la fiaba più conosciuta, Cappuccetto rosso. Grazie alle suggestioni di queste moderne rivisitazioni e all’ironia, unite al gioco del teatro nel teatro, si svilupperà Cappuccetti matti di Tiziano Manzini che vedrà in scena Giulia Manzini e Flavio Panteghini. I due attori affronteranno una sorta di “Esercizi di stile” a cui abbineranno una buona dose di vivacità per passare da un Cappuccetto all’altro: classico, inglese, razzo, tonto, pazzo, oca, killer e altri ancora… fino all’esaurimento fisico… degli attori stessi.

Naturalmente anche i coprotagonisti della storia, lupo, mamma, nonna e cacciatore dovranno adeguarsi alle trasformazioni della protagonista.