I 160 anni anni della Croce Rossa : "La storia del volontariato a Casciana"

La Croce Rossa Italiana compie 160 anni. Il Comitato di Casciana Terme lo ricorda con la presentazione del libro del professore Francesco Biasci "Dal Mutuo Soccorso alla Croce Rossa – solidarietà e volontariato a Bagni di Casciana – Casciana Terme" (Tagete edizioni) domani alle ore 21 al Teatro Verdi di Casciana Terme. Presentazione di un libro ma anche un viaggio tra le pagine pieno di emozioni e storie di solidarietà, uno spettacolo di umanità in cui saranno coinvolti i volontari dell’associazione e gli attori della Compagnia teatrale La Torre, con la regia tecnica di Maurizio Pasquinelli. Intervista l’autore Michele Quirici di Tagete Edizioni.

Intervengono il sindaco di Casciana Terme Lari Paolo Mori, Debora Diodati vicepresidente della Cri nazionale, Lorenzo Andreoni presidente Croce Rossa Regione Toscana. Una festa di solidarietà e di “umanità”, il primo dei sette principi del movimento della Croce Rossa che "si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini".

È di questo patrimonio di umana solidarietà, ritagliato sulla vicenda negli ultimi due secoli del volontariato di una piccola comunità come quella di Casciana Terme, un tempo Bagni di Casciana, che si occupa questo libro. "Fratellanza e lavoro" era il motto della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Enrico Giacobbe in carica da maggio, succeduto a Luca Desideri nella presidenza "nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa pubblicazione, esprime l’impegno di tutti i volontari per un rilancio della loro attività al servizio della comunità".