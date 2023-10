"Ho sempre informato il segretario"

"Sono stupito e incredulo da quanto afferma nell’intervista rilasciata a La Nazione dal segretario provinciale Oreste Sabatino. Capisco che nei momenti difficoltà si vogliano tirare fuori tutti gli argomenti a proprio favore, ma così mi pare fuori dal mondo". Lo afferma l’ex responsabile organizzativo del Pd provincia e sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, tirato in ballo dallo stesso Sabatino per la vicenda dell’esposto proposto dall’area Schlein e legato al tesseramento: "Se ci sono state disattenzioni da parte del responsabile organizzazione dimissionario Gabriele Toti - ha detto Sabatino - ci impegniamo a superarle". "Non vi è stata - replica il sindaco di Castelfranco - alcuna disattenzione. Ho ricostruito la situazione informandolo di chi aveva preso tessere senza averne titolo. Decideranno gli organismi del Pd". Toti conferma che "le dimissioni sono legate alla conduzione politica e sono ben consapevole del periodo difficile e che a primavera si vota in tanti Comuni della nostra provincia: dobbiamo supportare le realtà locali, essere motore nella costruzione di alleanze in grado di confermarci nei comuni dove amministriamo, e su questo siamo in forte ritardo". Secondo Toti, "quando si crea una situazione di crisi politica, il segretario dovrebbe fermarsi e cercare una ricomposizione oppure trarne le conseguenze con le dimissioni: non esiste più la base su cui si era trovato quell’accordo che lo ha eletto". Infine, il sindaco attacca i bonacciniani per il caos scoppiato in direzione: "La voglia di forzare non aveva alcun senso. Ho sempre auspicato di trovare le soluzioni e lo faccio anche in questo caso. Poi sarà un caso che le forzature siano avvenute da persone riconducibili alla sua parte interna. E’ evidente che dopo aver letto le dichiarazioni di Sabatino, sono sempre più convinto delle mie dimissioni".