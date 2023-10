Hackerato il profilo Facebook di Frida Scarpa, denuncia alla Polizia Postale

Hackerato il profilo facebook personale dell’assessore Frida Scarpa. E’ lei stessa a raccontarlo. "Stamani (ieri per chi legge) ho aperto la mia pagina e comparivo come Giovanna Scarpa. Profilo da cui poi sono partite truffe online ai miei contatti. E’ stata fatta la segnalazione al social e la prima risposta è stata che il profilo è "in linea con lo standard". Seconda segnalazione e altra risposta simile. Non posso più accedere a Fb.

Per domattina (stamani ) ho preso appuntamento con la polizia postale per fare denuncia. E per sicurezza ho svolto l’autentificazione a due fattori su Instagram". "Forse – aggiunge l’assessore – è stato preso di mira perché è stato notato il boom di contatti degli ultimi mesi, da quando sono stata nominata assessore".