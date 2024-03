Guida pericolosa. Tre denunce dai carabinieri

Prevenzione in strada: i carabinieri denunciano tre persone. Controllato un conducente, peraltro già recidivo e noto alle forze dell’ordine, che alla guida di un ciclomotore, risultava sprovvisto della patente di guida, mai conseguita; hanno controllato un conducente che aveva un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l, ben oltre il limite consentito dalla Legge. L’uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza di alcool e la patente è stata ritirata; hanno denunciato in stato di libertà una persona residente in provincia, per “inottemperanza del divieto di ritorno” in Pisa. E’ successo in centro - "dove giornalmente i carabinieri stanno concentrando gli sforzi di presidio per rendere l’area più sicura per i residenti e turisti".