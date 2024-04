Guerriero Pisano, in tanti alla cerimonia. Giani: "Felice di ricevere questo premio"

Il Palazzo dei Dodici è stato il teatro della 22esima edizione del Guerriero Pisano, nella cerimonia di ieri. Un luogo che trasuda storia, rimasto da 700 anni nelle mani dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. L’evento, molto partecipato è dedicato come ai pisani di nascita o di adozione, così come enti e istituzioni, distintisi in vari ambiti. Proprio l’istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano ha premiato anche a sua scelta con uno speciale Guerriero Pisano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Sono lieto di ricevere questo premio per il lavoro di scrittura del mio libro su Cosimo I de’ Medici – commenta Giani –. Proprio lui ha fondato i Cavalieri di Santo Stefano. Scelse Pisa come sede, una capitale della Toscana, grazie alle grandi imprese nel Mediterraneo, dando un respiro europeo alla flotta toscana". "Sono felice per una partecipazione così numerosa - commenta Alessandro Cesarotti, presidente del premio - Spero di trovare qualcuno che mi sostituisca, voglio lasciare la conduzione del premio dopo tanti anni. Guardo a come questo guerriero sia diventato un simbolo di Pisa".

"Mi piace interpretare questo premio come qualcosa che viene dato non per ciò che faccio – dichiara l’assessore Filippo Bedini, tra i premiati alla cerimonia di Palazzo dei Dodici –, ma per quello che ho, ovvero la passione e l’amore per la città, che si declina in ciò che abbiamo fatto in questi anni e vale per tutte le personalità che hanno ricevuto oggi un riconoscimento". Tra le altre personalità premiate anche Giuseppe Rossi, presidente di 50 Canale, Valter Tamburini, presidente della camera di commercio della Toscana Nord-Ovest. Importante il lavoro delle associazioni premiate, come la Nicola Ciardelli Onlus, l’associazione Il Fortino e la redazione di Seconda Cronaca, la rivista bimestrale diretta da Simone Rossi. Premiati anche la compagnia Balestrieri di Pisa, Lorenzo Bani come Ente parco Migliarino San Rossore e Fabio Daddi e Carmela Manganiello Daddi di Telegranducato. Erano presenti una rappresentanza del Comando di Tramontana e di quello di Mezzogiorno del Gioco del Ponte, i consiglieri anziani Massimo Catastini, Luca Trotta, Marco Biondi, Gianluca Gianfriddo e Maria Teresa Rossi Benvenuti.

Michele Bufalino