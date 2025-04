Guerriero Pisano: 11 premi. I protagonisti della città

Da oggi Pisa avrà alcuni guerrieri in più. Questo pomeriggio alle 17 sarà infatti celebrata al Palazzo dei Cavalieri la ventitreesima edizione del Premio Guerriero Pisano, il riconoscimento alle personalità e associazioni che si sono distinte nella promozione della cultura, delle tradizioni storiche e dello sviluppo del nostro territorio. Il Guerriero Pisano è diviso in tre sezioni, ognuna delle quali attribuirà un riconoscimento a tre persone, per un totale di 9 premiati. La coordinatrice di questa sezione è Virginia Mancini, affiancata da una giuria composta dall’assessore Filippo Bedini e dai giornalisti Assunta De Salvo, Roberta Galli, Giuseppe Rossi e la responsabile della redazione di Pisa de La Nazione Paola Zerboni.

I riconoscimenti sono stati dati a Mauro Ferrari, presidente della Fondazione TechCare, Simone Tempesti, amministratore unico Porto di Pisa ed Emiliano Vannozzi, scrittore vernacolista. La seconda sezione è coordinata da Cristina Cagianelli, con una giuria composta da Afra Maragoni, Alessia Trovato e Ilaria Vaglini. Tra i riconoscimenti assegnati spicca quello al presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso per il suo fondamentale ruolo di sostegno alle attività culturali e sociali del territorio, alla presidente dell’Associazione Peripheria Mary Ferri e all’attrice Daniela Bertini, presidente dell’Associazione Il Gabbiano, attiva nel campo della letteratura e del teatro con particolare attenzione alle figure femminili che hanno contribuito al progresso sociale. La terza sezione è dedicata alle tradizioni storiche ed è coordinata da Stefano Bruni, con una giuria composta dallo storico giornalista del La Nazione Renzo Castelli, Daniele Cianchi e Valeria Tognotti. Tra i premiati figurano La Filarmonica Pisana, istituzione musicale ultracentenaria che ha contribuito alla crescita culturale della città, La Compagnia del Maggio Butese, realtà che mantiene viva la tradizione del canto in ottava rima e Luigi Zucchelli, fondatore del Premio Letterario Il Delfino, che valorizza la produzione poetica e narrativa, con una sezione dedicata ai giovani. Infine, il presidente del Guerrero Pisano Alessandro Cesarotti si è riservato di dare un riconoscimento con un "premio personale del Presidente" ai due generali del Gioco del Ponte Matteo Baldassari e Sergio Mantuano portando così a un totale di 11 i premi consegnati.