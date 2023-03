Guardia di finanza: Indetto il concorso per 1230 allievi marescialli. Tutti i dettagli

Allievi marescialli in divisa

Pisa, 16 marzo 2023 - E' stato indetto dal comando generale della Guardia di Finanza il concorso, per titoli ed esami, volto all'ammissione di 1230 allievi Marescialli al novantacinquesimo corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti per l'anno accademico 2023-2024. Di seguito tutti i dettagli.



POSTI A CONCORSO - Il Concorso Allievi Marescialli Guardia di Finanza 2023 prevede 1230 posti, così ripartiti. Si tratta di 1135 posti del contingente ordinario, di cui:

– 21 riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore

– 8 riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

95 posti del contingente di mare, di cui:

– 25 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC)

– 20 per la specializzazione “nocchiere” (NCH)

– 40 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM)

– 10 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC)



REQUISITI DEL CONCORSO - Per partecipare al Concorso 1230 Allievi Marescialli Guardia di Finanza 2023 è necessario: essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici, aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (23 Marzo 2023). Per gli appartenenti al Ruolo Sovrintendenti e al Ruolo Appuntati e Finanzieri, gli Allievi Finanzieri e gli Ufficiali di Complemento o in ferma prefissata del Corpo della Guardia di Finanza il limite è elevato a 35 anni non compiuti aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2022/2023 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità) che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.



DOMANDA AL CONCORSO - La domanda di partecipazione al Concorso 1230 Allievi Marescialli Guardia di Finanza 2023 potrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 23 Marzo 2023 seguendo la procedura online disponibile all’interno del Portale dei Concorsi della Guardia di Finanza ed esplicitata sul Bando di Concorso.



PROVE DEL CONCORSO - Lo svolgimento del Concorso 1230 Allievi Marescialli Guardia di Finanza 2023 prevede:

a) Prova Scritta di Preselezione, consistente in questionari a risposta multipla – dal 31 Marzo

b) Prova Scritta di Cultura Generale – dalle ore 8 del 27 Aprile 2023

c) Prova di Efficienza Fisica

d) Accertamento dell’Idoneità Psico-Fisica

e) Accertamento dell’Idoneità Attitudinale

f) Prova Orale

g) Prova facoltativa di Conoscenza di una Lingua straniera

h) Valutazione dei Titoli