"Gruppo consiliare unico Alla guida ci sarà Paolo"

Non c’è tempo da perdere. Inutile piangersi addosso. E allora è Dario Danti, segretario regionale Sinistra Italiana, accorso con molti altri big della coalizione di centrosinistra ad "asciugare le lacrime" di Martinelli dopo la mancata vittoria al ballottaggio, a lanciare una proposta: "Formare un gruppo consiliare unico del centrosinistra con capogruppo Paolo Martinelli". Danti rivolge così lo sguardo al futuro dell’opposizione e non si volta indietro. Altri invece non digeriscono la sconfitta e si interrogano sui motivi. E’ proprio la batosta nei quartieri popolari e sul litorale al centro della riflessione. "Dobbiamo ripartire da una riflessione all’interno del centrosinistra e dentro al Pd per comprendere perché in zone di Pisa come Cep, Barbaricina, Litorale e Porta a Mare c’è stato un distacco eccessivo, mentre in altri quartieri abbiamo retto bene. Dobbiamo puntare su una proposta di città e un lavoro serio in quei quartieri". Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Nonostante la sconfitta "va ringraziato Paolo Martinelli – aggiunge -, perché è riuscito a mettere insieme tanti giovani e con lui si è vista una grande mobilitazione".

L’assessora regionale Alessandra Nardini interpreta il risultato come "una straordinaria partecipazione e un patrimonio da non disperdere con le forze alleate che devono restare unite". "La partita non era facile, lo abbiamo sempre saputo, ma abbiamo dimostrato di saper mobilitare, coinvolgere, ascoltare. Ora il nostro obiettivo è quello di ripartire da un’opposizione forte, decisa e determinata, costruendo un nuovo progetto politico per una Pisa che guarda al futuro", è questo il messaggio del segretario provinciale Pd Pisa, Oreste Sabatino.

"Abbiamo registrato un crollo di consenso enorme in quartieri specifici e questo ci deve far ragionare perché là la destra si è radicata e insediata e noi soffriamo perché è cambiata una tradizione di voto", dichiara il segretario Pd Pisa, Andrea Ferrante. Per riacquistare fiducia da parte dei cittadini la formula di Ferrante è: "fare opposizione e un lavoro di radicamento sul territorio anche con l’aiuto del movimento civico". Da La Città delle persone (la lista civica ideata da Martinelli) arriva il commento della neoeletta al Consiglio comunale Emilia Lacroce. "Cercheremo di non disperdere il grande patrimonio di avvicinamento alla politica delle persone fatto nei mesi scorsi. L’obiettivo è quello di non disperdere questa energia positiva e di fare una opposizione responsabile e coerente al nostro programma". Il Movimento Cinque Stelle commenta così: "La sconfitta del fronte progressista a questo turno di ballottaggio è un triste dato di fatto, in linea purtroppo con la tendenza nazionale ed europea. Siamo pronti a lavorare sul territorio in vista delle elezioni europee e per i prossimi cinque anni sul territorio pisano, facendo opposizione e riorganizzando i cittadini, strada per strada, porta per porta".

Il. Val.