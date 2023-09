"Grande lavoro del sindaco Conti a Pisa: compensazioni e tutela ambientale"

Pisa al Centro esprime "consenso e soddisfazione per il risultato raggiunto dal sindaco Michele Conti che ha trasformato un problema in un’opportunità per il territorio garantendo, da un lato la tutela dell’ambiente con il superamento della base di 70 ettari su territorio vergine, dall’altro accogliendo le richieste del ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri che potranno realizzare il Centro di Addestramento all’interno del Cisam". Secondo la capogruppo in consiglio comunale, Caterina Costa "sono state superate definitivamente le contestazioni di carattere ambientalistico di un’opposizione pretestuosa ed ideologica" e "l’approvazione della Comunità del Parco supera quindi anche l’ultimo ostacolo e comporta il via libera istituzionale, nei tempi giusti, al ministero della Difesa per reperire i fondi necessari per l’intervento che sarà realizzato con un minimo impatto sul territorio: è stata quindi decisa la ristrutturazione e riqualificazione del Cisam con limitati nuovi interventi, a fronte dei quali sono state previste opere di compensazione, il tutto senza aumento di consumo di suolo all’interno del Parco, con concentrazione delle attività militari all’interno dell’attuale sedime demaniale militare e come conseguenza immediata, vi sarà inoltre una decisa accelerazione nella riconversione e bonifica del sito del reattore nucleare, da tempo prevista ma non ancora ultimata".

Costa elogia Conti anche "per le opere di compensazione ottenute per il borgo di Coltano che sarà interessato da interventi conservativi e di ristrutturazione degli edifici storici che ad oggi giacciono in completo decadimento come la Stazione Marconi: quindi la soluzione definitiva sul centro di addestramento dei Gis è la miglior mediazione possibile tra le esigenze espresse dalla Difesa e la tutela e valorizzazione del territorio".