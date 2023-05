Gran gala a Villa Scorzi per lanciare la Giornata delle Dimore storiche E Sgarbi incanta tutti

Nella sontuosa cornice di Villa Scorzi, residenza storica della famiglia Appiani, e dopo aver toccato Lucca, Pistoia, Querceta Firenze, Siena, si è tenuta la Pisaniana - coproduzione del Circolo Filippo Mazzei e 50 Canale, dedicata alla Giornata delle Dimore Storiche 2023, che si terrà il prossimo 21 maggio, quando la gran parte delle dimore iscritte all’Adsi si apriranno ai cittadini come scrigni pieni di gioielli preziosi e segreti nascosti, tutti da scoprire. Ed è in questa chiave che si colloca l’evento organizzato dal circolo Filippo Mazzei, con il suo presidente Massimo Balzi, che ha riunito al cospetto delle dimore storiche il governatore della Regione Eugenio Giani, il sovrintendente alle Belle Arti di Pisa e Livorno Valerio Tesi, il presidente Regionale dell’Adsi Bernardo Gondi e, ospite d’onore Vittorio Sgarbi, sottosegretario di Stato alla Cultura, che ha anche deliziato la platea con una lectio magistralis su Antonio Canova, partendo dal suo libro "Antonio Canova e la Bella Amata", che lo vedrà anche come curatore di una mostra a Lucca da dicembre. Al termine della lectio magistralis del noto critico d’arte e uomo di governo si apriranno le porte di Villa Scorzi per la cena sociale del Circolo Filippo Mazzei predisposta per 200 persone da Aurora CaterinIng. Tra gli ospiti i discendenti di antiche famiglie nobiliari quali il marchese Antonio Mazzarosa, il conte Agostino Agostini, Vittoria Colonna, Andrea Todorow, Maria Luisa Ruschi Fontana, Giovanni e Michelle Kinsky, Giulia Bartolozzi. E ancora il sidnaco di Calci Massimiliano Ghimenti, il sindaco di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, il sindaco di Lucca Pardini, il comandante dell’Accademia Navale di Livorno Rossano Di Rienzo, l’assessore allo sviluppo economico di Livorno i Gianfranco Simoncini, l’assessore al turismo di Pisa Paolo Pesciatini, lo scrittore Fabrizio Diolaiuti, il presidente della camera di Commercio Toscana Nord Ovest Valter Tamburini e molti altri.