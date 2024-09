Gradinata impermeabilizzata . Tolti e rimontati 2.100 seggiolini. Altri soldi destinati allo stadio

La partita dello stadio si svolge su quattro fronti. Per prima cosa sono partiti anche i lavori di impermeabilizzazione della gradinata. Secondariamente l’amministrazione comunale ha dato comunicazione, nella variazione di bilancio, dei lavori da 800 mila euro per aumentare la capienza dell’Arena, mentre in terzo luogo il Comune ha reso nota anche una soluzione per ridurre la congestione sul quartiere nei giorni delle partite per quanto riguarda i parcheggi. Infine resta sul piatto la questione della stima dell’impianto per la futura cessione al Pisa Sporting Club. Tutto però sta procedendo di pari passo.

I lavori di impermeabilizzazione dell’Arena Garibaldi infatti sono cominciati martedì. Si tratta di "un intervento che eliminerà alla radice le infiltrazioni che furono causa dei distacchi di intonaco - ha dichiarato il vicesindaco Raffaele Latrofa -. Nei prossimi mesi i lavori proseguiranno nella zona di gradinata attualmente interdetta al confine con la curva sud e, a seguire, nella restante porzione di gradinata fino a completamento del settore". I lavori, affidati per un importo di circa 150 mila euro, interessano lo smontaggio e successivo rimontaggio di 2.100 seggiolini e la perfetta sigillatura di tutti i giunti strutturali della gradinata. Una parte importante è poi rappresentata dalla variazione di bilancio illustrata ieri nella prima e quarta commissione consiliare congiunta relative a bilancio e lavori pubblici in cui sono stati inseriti 800 mila euro per la realizzazione di nuove tribune allo stadio: "Per dare risposte alla città – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – abbiamo stabilito una cifra congrua e necessaria per aumentare posti nel settore popolare dell’Arena Garibaldi". Ad illustrare gli interventi invece è stato il vicesindaco Latrofa. "Procederemo all’affidamento e alla realizzazione degli interventi per la creazione di ulteriori 665 nuovi posti prefabbricati in curva Nord, con il settore popolare che raggiungerà la capienza di 4.500 spettatori - conclude Latrofa -. Con le nuove tribune metalliche in curva Nord al posto delle gradinate inferiori che verranno demolite, si otterranno tre file di sedute ad elementi prefabbricati in acciaio". In quest’ultimo investimento da parte del Comune di Pisa sono compresi anche gli adeguamenti per superare la quota di 10mila spettatori.

Sempre Latrofa, in commissione congiunta, ha rilasciato qualche dettaglio in più sugli investimenti futuri: "Il project financing della pubblica illuminazione sta studiando la soluzione migliore per decongestionare traffico e parcheggi nei giorni delle partite - spiega Latrofa -. Quando avremo il progetto definitivo su questo tema lo illustreremo in commissione. Ci vorrà circa un anno". Il Comune, in conclusione, sta facendo la propria parte per migliorare la situazione dell’Arena Garibaldi. Resta solo l’ultimo punto. Si attende infatti nelle prossime settimane la nomina di un advisor, un soggetto terzo, che dovrà dire qual è il valore dell’Arena per la futura cessione al Pisa Sporting club. La questione vede impegnati attualmente il sindaco e il dirigente Luca Leone.