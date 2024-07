"Gombo habitat per tartarughe. Erosione e Darsena Europa rischi per l’area protetta"

E se il Gombo, spiaggia e specchio di mare ambitissimo dai diportisti, fosse ambito anche dalle tartarughe? "Le spiagge del Gombo possono costituire l’habitat ideale della nidificazione delle tartarughe. Per ora non ne abbiamo trovate anche perché solo di recente possiamo usare un drone per il monitoraggio che stiamo facendo". Lo dice Yuri Galletti responsabile del progetto Life Turtlenest, biologo marino e dirigente di Legambiente. E sempre da Legambiente si entra nella querelle dell’accesso al Gombo. "Da "Italia Sì, Italia No" come cantava un noto gruppo italiano a "Gombo Sì, Gombo No": come quasi ogni "maledetta estate" si riaccendono le luci sulla possibilità di approdare o meno alla spiaggia del Gombo. È meritevole l’appello di alcune associazioni ambientaliste al rispetto delle norme per una necessaria e legittima lotta agli accessi abusivi. E non può mancare un sentito ringraziamento alle guide ambientali che portano avanti, spesso con difficoltà, la loro attività professionale ed un servizio fondamentale per l’intera comunità del nostro territorio".

Legambiente Pisa prende in considerazione vari aspetti di criticità: "L’erosione rappresenta già da tempo una grande sfida e, allo stesso tempo, un problema da gestire tecnicamente e politicamente. A questo, molto probabilmente, si aggiungerà una accelerazione del fenomeno, per la realizzazione della Darsena Europa, opera faraonica che prevede l’allargamento del porto di Livorno". L’appello di Legambiente al Parco: "La tutela della biodiversità marina risulta fondamentale in questo contesto di continui cambiamenti. A noi piace un Parco che fa il Parco, un’area naturale protetta, simbolo di bellezza locale, ponte naturale tra l’eterna piazza dei Miracoli ed il nostro mare. A noi piace un Parco che dice Sì al turismo sostenibile, ma che dice No agli interessi di pochi. Concludendo, secondo noi, il dibattito non può riguardare unicamente una nuova regolamentazione degli accessi al Gombo, ma dovrebbe orientarsi verso la valorizzazione di sostenibilità del Parco".

Carlo Venturini