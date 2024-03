"‘Gobbetti’ in centro per proteggere le piste ciclabili"

Implementazione dei "panettoni" o "paletti", ma anche l’introduzione dei "gobbetti" a protezione delle piste ciclabili, sullo stile delle città europee. Sono alcuni dei punti contenuti nella mozione contro la sosta selvaggia, che verrà presentata dalla lista civica Pisa al Centro, con primo firmatario il vicecapogruppo Lorenzo Vouk. "L’atto che porteremo in discussione – ha spiegato il consigliere comunale Vouk -, riconosce l’importanza di affrontare con determinazione le sfide legate alla mobilità urbana. Nella nostra visione di città – continua il consigliere -, la mobilità sostenibile riveste un ruolo centrale. La promozione di forme di trasporto eco-friendly non solo favorisce la riduzione dell’inquinamento ambientale, ma contribuisce anche a migliorare la qualità della vita dei cittadini". Comportamenti, quelli della sosta selvaggia, che seppur al singolo possono sembrare banali, di fatto creano disagi e disservizi che si ripercuotono sulla rete viaria cittadina. La mozione prevede la creazione di un tavolo di lavoro con gli esperti di Autolinee Toscana per individuare e risolvere i punti critici stradali delle linee cittadine, con la messa in strada di "panettoni" o paletti" e inoltre, si pone attenzione sulle piste ciclabili, nelle quali si vuole apportare il metodo di segnaletica orizzontale dei "gobbetti" presente in altre Città europee.