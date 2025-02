Gli studenti di Pisa hanno incontrato l'autrice di "Cuore Nero" Silvia Avallone

Pisa, 22 febbraio 2025 - Ieri mattina, 21 febbraio, alcune classi delle scuole superiori di Pisa, accompagnate dai loro docenti, hanno partecipato nell’Aula Magna dell'istituto Pacinotti di via Benedetto Croce all’incontro con l’autrice e scrittrice Silvia Avallone per parlare del suo romanzo “Cuore nero” edito da Rizzoli. Gli studenti hanno potuto interagire con l’autrice ponendo numerosissime domande sui temi centrali del libro: l’origine del male, il trauma, il perdono e la redenzione, l’amicizia e la conoscenza di se stessi. L’autrice ha parlato ai ragazzi con passione comunicando loro quanto è potente e straordinaria la parola e quanto ci possa aiutare la la lettura per indirizzarci a trovare il nostro posto nel mondo e per combattere ogni forma di violenza e prevaricazione. L’incontro si è svolto nell’ambito del progetto “Tu e l’autore“ coordinato dalla professoressa Guia Bessi docente di lettere dell’istituto che ha lo scopo di incentivare e promuovere l’abitudine lettura attraverso le opere di autori contemporanei. Al progetto ha partecipato anche la storica libreria Ghibellina di Pisa.

Ecco tutti i docenti e le classi coinvolte: Guia Bessi 3ASIA 4ASIA Silvia Pagnin 4BAFM Antonella Iannaccone 4AT Chiara Fioravanti 3AT Milena Simone 3 RIM Simone Pecori 3BAFM