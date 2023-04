Gli studenti del "Santoni" super soccorritori

L’Istituto di istruzione superiore "Santoni" di Pisa si è aggiudicato il primo posto nelle gare regionali per le "Olimpiadi di primo soccorso per studenti". Al secondo posto, il liceo scientifico “Amedeo di Savoia” di Pistoia e al terzo posto l’ITI “Sismondi-Pacinotti” di Pescia; al quarto posto ex æquo il Liceo Scientifico “A. Gramsci” di Firenze e l’ITIS “Buzzi” di Prato. A maggio la scuola pisana parteciperà alle gare nazionali sfidando le altre squadre regionali. "I giovani studenti hanno mostrato grande impegno e spirito di squadra: quattro gli scenari su cui si sono cimentati, con diversi tipi di emergenze e di intervento (ferite da taglio, contusioni, ictus, ecc.). I volontari della Croce Rossa hanno affiancato le squadre come tutor, giudici e referenti delle scene, nella splendida cornice ed atmosfera medievale del paese di Vicopisano". L’organizzazione dell’evento ha visto impegnati oltre 100 volontari Cri provenienti da vari Comitati di tutta la regione, dai simulatori e truccatori che hanno preparato le scene delle gare, dai logisti che hanno montato le varie attrezzature al personale di segreteria e di staff: sono stati impiegati anche operatori della Croce Rossa abilitati alla guida dei droni. "Grande il supporto del Comune di Vicopisano che ha messo a disposizione i locali dell’ex scuola del paese. Si ringraziano inoltre l’Azienda “Tesorino” di Uliveto Terme e la Cartolibreria “Rocael” di Vicopisano, sponsor dell’evento. Il Comitato Cri di Uliveto e l’Unità territoriale di San Giovanni alla Vena, delegazione della Cri di Pisa, competenti sul territorio, hanno dato un grande supporto".