Gli studenti del 'Galilei Pacinotti' lanciano un cortometraggio per la pace a Gaza

Pisa, 7 giugno 2025 - Un cortometraggio-flashmob realizzato negli spazi della scuola dal professor Simone Pecori, con gli studenti e le studentesse del Galilei-Pacinotti, "supportati dai colleghi e dalla dirigente, per farci sentire verso Gaza e tutte le guerre e genocidi nel mondo". Sabato mattina dalla stanza della presidenza, è stato calato un lenzuolo bianco, "uno di quelli utilizzati come sudari durante il corto, per schierarci dall’unica parte giusta: quella dei deboli, della popolazione civile, dei cittadini delle loro terre". E nel cortile della scuola, "oltre ad ascoltare alcuni nostri studenti che hanno suonato i loro strumenti – racconta il professor Pecori – si sono esibiti due colleghi, Arias e Zambito, che hanno suonato anche canzoni popolari pro pace".