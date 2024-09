Gli auguri del sindaco Michelangelo Betti per l'inizio dell'anno scolastico

Cascina, 16 settembre 2024 - Primo giorno di scuola anche per i bambini e i ragazzi cascinesi, con diverse novità a livello di strutture. Il sindaco Michelangelo Betti, accompagnato dal vicesindaco Cristiano Masi e dalla consigliera comunale e provinciale Cristina Bibolotti, ha effettuato un giro nei due istituti superiori (Pesenti e Russoli) e in due plessi che sono stati interessati da lavori importanti: la scuola secondaria di primo grado Duca D’Aosta di San Frediano a Settimo (rifacimento completo della pavimentazione della palestra e nuova illuminazione) e la scuola primaria Ciari di Cascina (nuova mensa scolastica in fase avanzata di realizzazione).

“Stiamo attraversando anni in cui gli enti locali, grazie all’Unione Europea, possono investire molto sulle strutture scolastiche – ha detto il sindaco Betti davanti alle prime classi del Pesenti, accolte anche dalla dirigente Ivana Carmen Katy Savino –: come Comune abbiamo cantieri aperti per la realizzazione di due mense scolastiche e un asilo nido, qui al Pesenti è in corso di realizzazione la costruzione di una terza palestra (i lavori procedono spediti) che sarà un vero e proprio palazzetto, con centinaia di posti a sedere. Questo istituto cresce nei numeri, ha raggiunto il record di iscritti (oltre mille studenti) e di prime classi, ha indirizzi di studio che attraggono i ragazzi. Per il nostro Comune è elemento di soddisfazione avere due istituti superiori sul proprio territorio. Auguro a tutti gli studenti cascinesi, di ogni ordine e grado, un anno scolastico ricco di soddisfazioni: buono studio e in bocca al lupo”.

Scuola rivoluzionata anche per il Liceo artistico Russoli, con i ragazzi del triennio che hanno potuto ammirare le nuove aule ricavate negli spazi della Città del Teatro grazie a un accordo tra Comune, Provincia e Fondazione Sipario Toscana. Ampi spazi per i vari laboratori, aule moderne e tutto ciò che serve per una scuola al passo con i tempi. Le ultime rifiniture sono in fase di ultimazione. “In questi primi giorni di scuola – ha aggiunto il sindaco Betti – saranno operative le pattuglie della polizia municipale per favorire l’attraversamento pedonale della Tosco Romagnola all’ingresso e all’uscita dalla scuola. Proprio stamani sono state realizzate le strisce pedonali, che non è stato possibile fare prima per le piogge della scorsa settimana, mentre da mercoledì mattina dovrebbe essere in funzione anche il semaforo a chiamata per attraversare in sicurezza”. Presente anche la dirigente Gaetana Zobel, che ha ringraziato la Provincia e il Comune per i lavori fatti e per l’attenzione rivolta alla sicurezza dei ragazzi.