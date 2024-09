Giuseppe Sardu neo-presidente di Abbanoa

Dal Basso Valdarno alla Sardegna. Giuseppe Sardu è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Abbanoa, il gestore unico del Servizio Idrico Integrato sardo: è stato eletto ieri mattina, al Teatro Doglio di Cagliari, con il 96,62% delle preferenze dell’assemblea dei soci (a fronte del voto del 96,3% degli aventi diritto). Per l’ex assessore ed ex presidente di Acque, oggi direttore generale della Cna pisana, è un ritorno alle origini. Sessantaquattrenne di Cuglieri (Oristano), Sardu si è laureato con lode in scienze dell’informazione all’Università di Pisa e ha alle spalle una lunga carriera da dirigente pubblico. Per tre mandati ha ricoperto il ruolo di assessore comunale e per 11 anni è stato presidente del consiglio di amministrazione di Acque. La nuova nomina di dirigente pubblico in Sardegna è stata accolta con "grande soddisfazione" dal presidente della Cna pisana, Francesco Oppedisano, che ha anche espresso "orgoglio perché altro non è che la conferma delle straordinarie competenze di un validissimo manager che, per anni, ha dimostrato sul campo le sue eccellenti doti a servizio del bene comune". "Sardu - ha concluso il leader degli artigiani - continuerà a ricoprire il ruolo di direttore generale della Cna di Pisa garantendo, come accaduto finora, il buon andamento della nostra associazione a servizio di imprese e aziende. Questa nomina rappresenta un’ulteriore opportunità per la Cna che vedrà ancora di più ampliare il respiro della nostra strategia associativa".