Giulia conquista un’altra fascia top e vola alle prefinali di Miss Italia

Giulia Guerriero, 19 anni di Pisa, incoronata Miss Sport Givova Toscana 2024 in una serata affollatissima e di grande successo andata in scena di fronte al mare di San Vincenzo, curata da Syriostar e dallo Yacht Club Marina di San Vincenzo. Giulia ha vinto già alcune selezioni provinciali e con questo titolo regionale satellite si è garantita l’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia a Numana nelle Marche, indipendentemente da quale sarà l’esito della finalissima regionale in programma il 1° settembre a Castelfiorentino. Giulia è stata premiata da Francesca Pietra Caprina presidente dello Yacht Club Marina di san Vincenzo e dalla segretaria dello stesso Yacht Club, dottoressa Sara Costa. La nuova Miss Givova Toscana ha 19 anni, è una studentessa a Pisa, è alta 1,75 ha occhi marroni e capelli castani. Ha ricevuto anche un gioiello della collezione Miluna consegnato da Andrea Bracci della Gioielleria Bracci in corso Vittorio Emanuele 81. La fascia le è stata ceduta da Justine Leso di Carrara che l’aveva vinta lo scorso anno. Al secondo posto nella serata di S.Vincenzo si è classificata Soele Coltelli, 19 anni di Vicarello (Livorno) premiata da Mafalda e Rudy Priami patron della Primatex, leader nei tessuti tecnici per motociclismo ed esigenze speciali. Terza classifica la ventenne viareggina Alice Belli seguita da Matilde Gonfiantini, 24 anni di Prato, Penelope Bonuccelli, 18 anni di Viareggio, Margherita Antonini, 21 anni di Lucca. L Ha presentato la serata, seguita da un pubblico numeroso e attento, Raffaello Zanieri. Sul palco anche un’esibizione dei ballerini “Bulli e pupe” di Grosseto e un momento moda con la sfilata delle ragazze con gli occhiali dell’Ottica Proto che ha omaggiato le prime sei classificate.