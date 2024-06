Giugno Pisano: è tutto pronto. Nuovi addobbi, canali social e raffica di eventi collaterali

Pisa, 1 giugno 2024 – Un fitto programma per una tradizione che si rinnova, anno dopo anno, col Giugno Pisano. Tutto è pronto per le principali manifestazioni storiche cittadine: la Luminara di San Ranieri, in programma per il prossimo il 16 giugno, la regata di San Ranieri del 17 giugno e naturalmente il Gioco del Ponte che quest’anno si svolgerà sabato 29 giugno. Si terrà invece a settembre, a Venezia, la regata delle Repubbliche Marinare. Tra le altre novità annunciate anche quella che riguarda il Gioco del Ponte, con i Lungarni che saranno adornati con 120 nuove bandiere in rappresentanza delle 12 Magistrature cittadine. Altre sorprese relative ai principali eventi del Giugno Pisano saranno invece annunciate nel corso delle prossime settimane. "Siamo orgogliosi anche di tutta una serie di iniziative collaterali che, nei prossimi giorni, saranno veicolate anche tramite social", dichiara l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini. Stanno intanto procedendo speditamente le operazioni di montaggio della biancheria, iniziate in anticipo rispetto alle scorse edizioni per evitare imprevisti legati al meteo e ci sarà una sorpresa che riguarderà le biancherie di Ponte di Mezzo che saranno dedicate a San Ranieri. Il Comune di Pisa quest’anno si è fatto carico anche del montaggio delle biancherie sui palazzi di proprietà dell’Università e della Scuola Normale, oltre che di alcuni palazzi privati in seguito al censimento promosso per conoscere lo stato della biancheria in loro possesso. Conclusa da poco anche la sperimentazione sui tappi dei lampanini ed è stata scelta la tipologia più performante ed in grado di garantire una maggior durata di accensione in ogn i variante di condizione climatica. "Abbiamo scelto il tappo che ha performato meglio nei nostri test, quello col buco centrale e i sette buchi laterali - conferma l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini -. Abbiamo però anche delle alternative e a seconda delle condizioni climatiche del momento faremo mettere quelli che avranno la migliore resa". Saranno recuperate alcune biancherie dai palazzi dei lungarni sui quali non possono essere montate a causa di lavori. Sono state poi restaurate della Chiesa della Spina, che versavano in condizioni pessime. Quest’anno ci siamo infine fatti carico del montaggio delle biancherie anche sui palazzi di proprietà dell’Università e della Scuola Normale, oltre che di alcuni palazzi privati in seguito al censimento promosso per conoscere lo stato della biancheria in loro possesso. Riteniamo infatti fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione dei residenti dei Lungarni.