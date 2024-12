Pisa entra nel Giubileo. Processione inaugurale dal Battistero al Duomo

Pisa, 29 dicembre 2024 – Comincia ufficialmente oggi anche a Pisa l’anno giubilare. L’appuntamento con la cerimonia inaugurale è alle 17 in Battistero quando l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, che presiederà la cerimonia, leggerà la bolla papale di indizione del Giubileo della Speranza. Subito dopo Benotto attraverserà la porta Bonanno per entrare in Duomo e presiederà la concelebrazione eucaristica che si concluderà con l’affidamento del cammino di speranza della diocesi pisana alla Madonna di sotto gli organi. Per l’occasione il varco Ztl di San Ranierino resterà aperto così come, fino alle 20, quello in uscita da via Cardinale Maffi. Da oggi e per tutto l’anno santo i pellegrini potranno vivere il Giubileo recandosi in pellegrinaggio a Roma o in uno dei luoghi giubilari presenti nelle diocesi di tutto il mondo.

L'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto (foto Enrico Mattia Del Punta)

Avere la possibilità di vivere il Giubileo non solo a Roma, ma anche in diversi luoghi significativi delle diocesi permetterà ai fedeli di accedere in modo più immediato al grande dono di grazia dell’indulgenza: le chiese giubilari diocesane oltre alla cattedrale sono il Santuario di Madonna dell’Acqua a Cascina e il Duomo di San Martino a Pietrasanta ed è in questi tre luoghi che, oltre alla celebrazione dei Giubilei, i pellegrini potranno ricevere il sacramento della Riconciliazione e vivere un tempo di ascolto grazie alla disponibilità di sacerdoti, diaconi, religiosi, ma anche di laici. Nei prossimi mesi sarà inoltre possibile partecipare a cammini a piedi e pellegrinaggi diocesani, tra i quali spicca quello giubilare delle diocesi toscane del prossimo 11 ottobre. Il Servizio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale diocesano parteciperà invece con gli adolescenti e i giovani al Giubileo degli Adolescenti (25-27 aprile) e al Giubileo dei Giovani (29 luglio - 3 agosto), entrambi celebrati a Roma alla presenza di Papa Francesco.

E da Pisa partirà, il 23 aprile, l’Equiraduno del Giubileo “Da San Piero a Grado a San Pietro”, un viaggio a cavallo patrocinato del dicastero per l’Evangelizzazione e la partnership ufficiale di Fieracavalli Verona. Le amazzoni, i cavalieri e i cavalli che parteciperanno al viaggio presenzieranno all’udienza con Papa Francesco il 14 maggio. Tra le principali iniziative del Giubileo c’è senz’altro la Carta del Pellegrino che verrà rilasciata a tutti coloro che parteciperanno ai Giubilei ufficiali presso il duomo pisano e consentirà di accedere gratuitamente al museo dell’Opera del Duomo, al museo delle Sinopie, al camposanto monumentale, al Battistero, all’esposizione permanente di Palazzo Blu e di accedere al camminamento in quota delle Mura di Pisa al prezzo ridotto speciale di 2 euro. “Lavorare in sinergia per permettere ai pellegrini di usufruire anche di altri servizi culturali e artistici è un ulteriore segno di speranza di questo Anno Santo che sta per iniziare - spiega don Salvatore Glorioso, delegato diocesano per il Giubileo - e attraverso la Carta del Pellegrino tutte le realtà coinvolte desiderano prendersi cura dei pellegrini che vivranno il Giubileo in Cattedrale. Per questo desideriamo coinvolgere sempre più realtà, come per esempio le scuole con le quali vorremmo indire un concorso per la realizzazione di una mascotte e di un inno diocesani per il Giubileo”.