Toscana, apertura del Giubileo 2025. I luoghi sacri da visitare in pellegrinaggio

Firenze, 25 dicembre 2024 – Con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro a Roma, il 24 dicembre è iniziato ufficialmente il Giubileo 2025, indetto da papa Francesco, che, ovviamente, viene celebrato anche dalle diocesi toscane. Per quanto riguarda il programma delle celebrazioni a Roma, il Papa ha presieduto la Santa Eucarestia in piazza San Pietro, poi il rito dell’apertura della Porta Santa, aperta fino al 6 gennaio 2025.

La domenica successiva, 29 dicembre, il Papa aprirà la porta santa in San Giovanni in Laterano. Il 1 gennaio 2025 verrà aperta la Porta Santa della Basilica papale di Santa Maria Maggiore e infine domenica 5 gennaio sarà aperta la Porta Santa della Basilica papale di San Paolo fuori le Mura. Il Papa ha stabilito inoltre che domenica 29 dicembre, in tutte le cattedrali e concattedrali, i vescovi diocesani celebrino la santa Eucaristia come solenne apertura dell'Anno giubilare. Veniamo al programma nelle diocesi toscane.

Ogni diocesi ha stabilito le chiese giubilari nel proprio territorio: questi luoghi sacri saranno meta di pellegrinaggi e daranno la possibilità di ricevere il dono dell’Indulgenza giubilare. “Tutti i fedeli veramente pentiti, escludendo qualsiasi affetto al peccato e mossi da spirito di carità e che, nel corso dell’Anno Santo, purificati attraverso il sacramento della penitenza e ristorati dalla Santa Comunione, pregheranno secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, dal tesoro della Chiesa potranno conseguire pienissima indulgenza, remissione e perdono dei loro peccati, da potersi applicare alle anime del Purgatorio in forma di suffragio”. È quanto si legge nelle norme per la concessione dell’indulgenza plenaria nel Giubileo ordinario del 2025, diffuse dalla Penitenzieria apostolica, in cui si dispone che i fedeli potranno ottenere l’Indulgenza Giubilare concessa dal Papa “se intraprenderanno un pio pellegrinaggio verso qualsiasi luogo sacro giubilare” oppure, a Roma, raggiungendo almeno una delle quattro Basiliche Papali Maggiori di San Pietro in Vaticano, del Santissimo Salvatore in Laterano, di Santa Maria Maggiore, di San Paolo fuori le Mura Per ricevere l’Indulgenza.

Ecco quali sono le chiese giubilari nel territorio toscano.

A Firenze il Giubileo sarà aperto solennemente domenica 29 dicembre nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo, monsignor Gherardo Gambelli. La messa sarà preceduta da una processione solenne che partirà alle ore 16 dalla Basilica della Santissima Annunziata.

L'arcivescovo Gambelli ha stabilito le chiese giubilari della diocesi fiorentina: oltre alla Cattedrale, sono il Santuario della Santissima Annunziata, il Santuario di Santa Verdiana a Castelfiorentino, il Santuario di Santa Maria all'Impruneta e il Santuario di Santa Maria a Montesenario.

Anche a Fiesole il giubileo sarà aperto domenica 29 dicembre nella Cattedrale di San Romolo. Le chiese giubilari della diocesi di Fiesole oltre alla Cattedrale sono: il Santuario di Maria Santissima delle Grazie a San Giovanni Valdarno, il Santuario della Madonna delle Grazie al Sasso a Santa Brigida, la Chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta in cielo a Vallombrosa, la Chiesa parrocchiale di San Niccolò a Radda in Chianti, la Chiesa del monastero domenicano di Santa Maria della neve e San Domenico a Pratovecchio.

Le celebrazioni per l’apertura dell’anno giubilare in questa diocesi saranno sabato 28 dicembre alle ore 17 nella Cattedrale di Arezzo e domenica 29 dicembre nella Concattedrale di Santa Maria Assunta a Cortona alle ore 11 e nella Concattedrale di San Giovanni Evangelista a Sansepolcro alle ore 18. I luoghi santi, oltre la Cattedrale di Arezzo, saranno la Cappella dell’ospedale San Donato di Arezzo, il Santuario di Santa Maria delle Vertighe a Monte San Savino, il Santuario di Santa Margherita a Cortona, il Convento di Montecasale a Sansepolcro, il Santuario della Verna, l’Eremo di Camaldoli, la Chiesa parrocchiale di Castelnuovo Berardenga e la Chiesa di Rondine Cittadella della pace.

Domenica 29 dicembre alle ore 17 nel Battistero di Pisa, l’arcivescovo, monsignor Giovanni Paolo Benotto, presiederà la cerimonia di apertura del Giubileo 2025. Nell’Arcidiocesi di Pisa saranno tre le chiese giubilari: la Cattedrale di Santa Maria Assunta a Pisa; il Santuario della Madonna dell’Acqua a Cascina; il Duomo di San Martino a Pietrasanta.

Il Giubileo si aprirà domenica 29 dicembre con la celebrazione dell’Eucarestia nella Cattedrale di San Zeno alle ore 17.30. Oltre alla Cattedrale, le chiese giubilari della diocesi saranno il Santuario della Madonna dell’Umiltà a Pistoia e quello della Madonna delle grazie in Valdibrana.

Domenica 29 dicembre alle ore 16 l’Area pastorale “Piana di Lucca” si ritroverà nella chiesa parrocchiale dell’Arancio, l’Area pastorale “Valle del Serchio” nella basilica di San Frediano e l’Area pastorale “Versilia” nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna. In queste tre chiese si terrà un momento di preghiera, poi da ognuna partirà un pellegrinaggio che convergerà nel Battistero di San Giovanni per poi compiere l’ultimo tratto verso la Cattedrale di San Martino alle 17.30. Oltre alla Cattedrale i santuari giubilari diocesani sul territorio saranno la Chiesa della Santissima Annunziata a Viareggio, la Chiesa di San Giusto a Lucca, il Santuario della Madonnina a Capannori e il Santuario della Madonna della Stella a Fosciandora.

L’apertura del Giubileo sarà domenica 29 dicembre nella cattedrale di Prato. La solenne celebrazione avrà inizio alle ore 16 nella chiesa di San Domenico, dove le comunità parrocchiali arriveranno in pellegrinaggio a piedi con partenza dai rispettivi vicariati. Successivamente il vescovo guiderà la processione diocesana fino alla cattedrale dove, intorno alle ore 17, verrà concelebrata la messa solenne. Le chiese giubilari stabilite per l’Anno Santo, oltre alla Cattedrale di Santo Stefano, sono i quattro santuari mariani presenti nella diocesi: Santa Maria delle Carceri, Santa Maria del Soccorso, Santa Maria della Pietà e Santa Maria del Giglio; la Basilica di San Vincenzo e Santa Caterina de’ Ricci, e le cappelle dell’ospedale Santo Stefano e del carcere della Dogaia.

Per l’apertura dell’Anno Santo del 2025 di domenica 29 dicembre, la celebrazione della messa sarà presieduta dal vescovo monsignor Giusti alle ore 16.30 nella Cattedrale di San Francesco. Oltre alla Cattedrale, anche il Santuario di Montenero (Santuario della Toscana), la cappella del carcere e dell’ospedale saranno luoghi giubilari nel 2025.

Il Giubileo sarà aperto solennemente nella Cattedrale di San Lorenzo di Grosseto domenica 29 dicembre con la messa alle ore 17 preceduta da una processione solenne che partirà dalla chiesa di San Francesco. L’unica chiesa giubilare di questa diocesi è la Cattedrale.

Domenica 29 dicembre è in programma l’apertura diocesana del Giubileo nella Cattedrale dei Santi Pietro e Francescoa Massa, mentre il 5 gennaio nella Concattedrale di santa Maria Assunta a Pontremoli. In vista della celebrazione che si terrà a Massa, l’appuntamento è fissato alle ore 16 presso la Chiesa di San Sebastiano, dove avrà inizio la celebrazione e successivamente avrà inizio la processione che si snoderà verso la Cattedrale. Le Chiese giubilari di questa diocesi saranno solo la Cattedrale e la Concattedrale

Per l’apertura dell’anno giubilare di domenica 29 dicembre, il programma sarà il seguente: alle ore 17.30 il vescovo, il clero, le autorità e i fedeli si ritroveranno in piazza Mazzini davanti alla Chiesa della Madonna di Piè di Piazza dove inizierà la celebrazione e successivamente avrà inizio il pellegrinaggio fino alla Cattedrale di Santa Maria Assunta. Oltre alla Cattedrale di Pescia saranno chiese giubilari, mete di pellegrinaggi, la Basilica del Santuario diocesano di Maria Santissima della Fontenova a Monsummano Terme e la Basilica di Santa Maria Assunta a Montecatini Terme.

L’apertura del Giubileo sarà domenica 29 dicembre: il ritrovo sarà alle ore 16.30 nella Chiesa di San Domenico per i riti iniziali e a seguire ci sarà la processione verso la Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Genesio a San Miniato. Con la Cattedrale sono stati nominati luoghi giubilari anche i seguenti Santuari: di Santa Maria Madre dei Bimbi a Cigoli, di Santa Maria Madre della Divina Grazia a San Romano, della Santissima Annunziata a Capannoli, della Madonna delle Grazie e di San Rocco a Santa Croce sull’Arno, di Santa Maria delle Vedute a Fucecchio.

Il programma dell’apertura dell’anno giubilare prevede il ritrovo dei fedeli domenica 29 dicembre alle ore 15 presso il seminario vescovile di Massa Marittima. Da lì partirà la processione verso la Cattedrale di San Cerbone. Oltre alla Cattedrale, le Chiese giubilari di questa diocesi saranno: la Concattedrale di Sant’Antimo Martire di Piombino, la Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria di Portoferraio, il Santuario della Madonna delle Frassine e quello della Madonna delle Grazie di Capoliveri.

L’apertura sarà domenica 29 dicembre: il ritrovo è previsto per le ore 16 alla Chiesa di San Francesco per i riti di introduzione e la lettura della Bolla di Indizione. Successivamente ci sarà la processione verso la Cattedrale. Le Chiese giubilari di questa diocesi sono la cattedrale di Santa Maria Assunta di Volterra, il Santuario mariano di Nostra Signora di Fatima a Montignoso (Gambassi Terme) e la Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Cecina Mare.

L’apertura dell’anno giubilare in questa diocesi sarà sabato 28 dicembre alle ore 16.30 nella Concattedrale di Santa Maria Assunta di Orbetello; mentre nella Cattedrale di Pitigliano sarà la mattina di domenica 29. Le Chiese giubilari di questa diocesi saranno la Cattedrale e la Concattedrale, il Santuario diocesano della Madonna di San Pietro in Piancastagnaio e quello di Santa Maria delle Grazie in Scansano.

In questa diocesi l’apertura avverrà il 29 dicembre alle ore 16.30 nella Concattedrale di San Secondiano a Chiusi e il 31 dicembre nella Chiesa di Sant’Agnese a Montepulciano (in sostituzione della Cattedrale, chiusa per lavori) alle ore 18. Invece la Concattedrale di Santa Maria Assunta a Pienza aprirà il Giubileo il 4 gennaio 2025 con la celebrazione alle ore 18.

Oltre alla Cattedrale e alle Concattedrali saranno luoghi giubilari, mete di pellegrinaggi, anche le Catacombe di Santa Mustiola e Santa Caterina a Chiusi; il Santuario della Madonna del Rifugio a Sinalunga; e l’Abbazia di San Salvatore ad Abbadia San Salvatore.

L’Anno Santo verrà aperto ufficialmente il 29 dicembre con la celebrazione alle ore 11 nella Cattedrale di Maria Assunta a Siena. Nella Concattedrale del Santissimo Salvatore a Montalcino l’apertura sarà il 5 gennaio 2025 alle ore 18, mentre nella Concattedrale dei Santi Alberto e Marziale a Colle Val d’Elsa sarà il 26 gennaio 2025. Oltre alla Cattedrale e alle Concattedrali sono chiese giubilari anche le tre Basiliche di Siena: la Basilica di San Francesco, quella di San Domenico e la Chiesa della Santissima Annunziata; e ancora il Santuario di Maria Santissima Madre della Divina Provvidenza a Pancole (San Gimignano) e la Pieve di Santa Maria a Lamula ad Arcidosso.