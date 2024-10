Giro di vite contro lo spaccio. Due arresti in pieno centro. Espulsione per pusher recidivo

I carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm in forza alla Compagnia di Pisa lo hanno colto sul fatto e arrestato mentre stava cedendo droga ad un acquirente nel cuore del centro storico. è accaduto venerdì notte quando la pattuglia impegnata nei controlli in centro – intensificati anche dopo il recente furto in Corso Italia – ha notato i movimenti sospetti tra i due giovani. Immediatamente intervenuti, i militari hanno bloccato l’uomo che, nel tentativo di disfarsi della droga, ha cercato di ingoiare un involucro bianco. Recuperato e analizzato, l’involucro è risultato contenere circa 5 grammi di hashish. Dall’ulteriore perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 200 euro in contanti e un telefono cellulare, verosimilmente utilizzati per l’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina si è poi tenuta la direttissima che ha visto la convalida dell’arresto con obbligo di presentazione ad un presidio dell’Arma per tre volte a settimana.

Sono stati invece gli agenti della questura di Pisa, sempre venerdì ad eseguire l’accompagnamento coatto al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano di un cittadino senegalese, classe ‘79. L’uomo, irregolare sul territorio, è stato arrestato e denunciato più volte in Liguria per spaccio di sostanze stupefacenti e, perciò, ritenuto pericoloso alla luce della reiterazione dello stesso tipo di reato.

Con l’obiettivo di prevenire la commissione di ulteriori illeciti, è stato emesso il decreto di espulsione da parte del Prefetto della Provincia di Pisa, con conseguente accompagnamento presso il CPR in attesa di un volo per ricondurlo al paese di origine.