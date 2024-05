Giovedì ‘caldo’ in città. Arrivano Vannacci e l’ex ministro Speranza

Si profila all’orizzonte un’altra giornata ’calda’ in città almeno sotto il profilo dell’ordine pubblico, per la presenza più o meno in contemporanea (ma ovviamente in due luoghi distinti) in città – giovedì 23 maggio - dell’ex ministro Roberto Speranza e del generale Roberto Vannacci, che saranno a Pisa per presentare i loro rispettivi libri. Il primo appuntamento è previsto alle 16 nella sede della Cgil di Pisa in viale Bonaini, dove l’ex ministro della Salute che, nel governo Conte ha gestito tutto il periodo dell’emergenza Covid presenterà il suo libro "Perché guariremo", che racconta la sua esperienza nella drammatica fase della pandemia e pone interrogativi sulle prospettive del servizio sanitario pubblico. L’evento, inizialmente previsto per il 10 aprile scorso, era stato rinviato a causa del lutto seguito alla tragedia dell’esplosione della centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana sull’Appennino bolognese. La notizia del rinvio non aveva però raggiunto tutti, tanto che un manipolo di militanti no-vax si era comunque presentati di fronte al circolo Arci, luogo originariamente previsto per l’incontro, per protestare contro la presenza di Speranza. All’evento con l’ex ministro parteciperanno anche Paolo Malacarne, ex primario del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Cisanello durante il periodo Covid, e Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Il generale Roberto Vannacci presenterà invece il suo nuovo libro "Il Coraggio Vince - Vita e valori di un Generale Incursore" alle 18 all’hotel San Ranieri di Pisa. Il libro è un’autobiografia di Vannacci, candidato alle elezioni europee con la Lega in tutte le circoscrizioni. All’evento, moderato dal giornalista Cristiano Vignali e da Roberto d’Amato, presidente dell’Ordine Nobiliare di San Nicola, interverranno anche l’onorevole leghista Edoardo Ziello e i vertici del Comitato Mondo al Contrario, l’associazione formata dai sostenitori di Vannacci. "Per me è un onore – ha dichiarato Ziello – poter condividere la stessa platea con il generale Roberto Vannacci. Condivido completamente il suo pensiero, spesso strumentalizzato e alterato dagli esponenti della sinistra. Anch’io, come lui, sono stato linciato dal "mondo al contrario", in particolare quando ho preso le difese della polizia durante il periodo delle proteste dei filopalestinesi che si riversavano in contatti fisici violenti nei confronti delle forze dell’ordine".

Enrico Mattia Del Punta