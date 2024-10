Giovedì al Museo di Calci si inaugura la mostra “Inconsapevoli Invasori”

Pisa, 22 ottobre 2024 - Giovedì 25 ottobre alle 16.30, al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, viene inaugurata l’esposizione temporanea “Inconsapevoli Invasori. Le specie aliene nelle acque interne e le minacce alla biodiversità”.

Le specie introdotte in ambienti diversi da quelle di origine, chiamate aliene, possono diventare “inconsapevoli invasori” provocando disturbi negli ecosistemi in cui si insediano e arrecando danni alle specie native. La mostra presenta il tema dell’invasione di specie aliene nelle acque interne del nostro territorio, il loro impatto e le cause delle invasioni stesse, quasi sempre riconducibili all’azione umana.

La prima sala illustra i pericoli che alcune specie di testuggini palustri esotiche possono creare alla testuggine palustre europea Emys orbicularis e agli habitat in cui vive. Tali tematiche rientrano nel progetto europeo Life+ UrcaProEmys, di cui il Museo è partner, che ha come obiettivo quello di migliorare lo stato di conservazione della testuggine palustre autoctona in Italia e Slovenia, attraverso un programma a lungo termine.

La seconda sala presenta alcune specie di pesci, crostacei e molluschi non originari delle nostre acque interne, ma che da molti anni ne sono ormai invasori stabili con impatti rilevanti sulla biodiversità di ruscelli, fiumi e stagni italiani.

La mostra temporanea, visitabile dal 25 ottobre 2024 al 25 gennaio 2025, presenta acquari e terrari con animali vivi, che permetteranno ai visitatori di osservare e conoscere di persona queste specie, ed è arricchita da pannelli esplicativi, fotografie e video professionali delle specie nell’ambiente in cui vivono.

La mostra ha ricevuto un finanziamento dalla Fondazione Pisa ed è realizzata in collaborazione con Emanuele Biggi, Mattia Nocciola e Francesco Tomasinelli, naturalisti e fotografi professionisti.

L’inaugurazione si terrà nella Sala conferenze del Museo e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Museo (Facebook e Youtube). Interverranno Elena Bonaccorsi, direttrice del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, Paola Nicolosi, Marco A.L. Zuffi, Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli, curatori della mostra. Al termine della presentazione ci sarà la visita alla mostra e il Museo offrirà un piccolo aperitivo. L’accesso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.