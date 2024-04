Giovanni Redi pronto per la rivincita sul ring di Pescara: l'atteso match di Fight Clubbing.

Giovanni Redi torna protagonista sul ring sabato 4 maggio. L’ex campione del Mondo di Muay Thai, passato al pugilato, gareggerà per la quarta volta in un match di pugilato professionistico, per una rivincita sul quadrato di Pescara per l’edizione numero 35 di Fight Clubbing, l’evento in diretta mondiale su Dazn che presenterà, tra i molti eventi della rassegna, anche i titoli K-1, Muay Thai e gli italiani di Boxe in carrozzina.

Il 16 dicembre, nonostante una chiara superiorità del pisano sul ring, i giudici avevano decretato la parità nella sfida tra Giovanni Redi e Davide De Lellis, pugile con alle spalle 40 match da dilettante e 13 da professionista. Così Redi torna nella città del suo avversario per finire ciò che aveva iniziato: "Siamo sicuri di tornare vincitori da Pescara questa volta - dichiara Redi –. Personalmente mi sento tranquillo per la mia preparazione e sereno. Vado avanti per la mia strada e sono onorato di partecipare a questo evento così importante".

L’ex campione mondiale di Muay Thai, che prima di tornare in scena due anni fa Redi non calcava il ring da ben cinque anni, decidendo di cambiare sport, sarà affiancato dai suoi maestri e preparatori. "Al mio fianco ci saranno la Pugilistica Bartolomei e il maestro Marcello Bartolomei, il preparatore tecnico Riccardo Frendo, il preparatore atletico Angelo Zullo e il mio procuratore Davide Bianchi – continua Redi –. Sono felice di lavorare con questi grandi professionisti e li ringrazio profondamente". Il pugile pisano aggiunge: "C’è una cordata di imprenditori pisani che ha deciso di aiutarmi e sponsorizzarmi per questo incontro – rivela infine Redi –. Più avanti rivelerò i loro nomi". E’ iniziato dunque il conto alla rovescia per il più grande evento di sport da combattimento italiano, capace di catalizzare l’attenzione di oltre 300 mila spettatori in diretta tv.

Michele Bufalino