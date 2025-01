Giorno della Memoria: le iniziative in programma per ricordare le vittime dell’Olocausto

Pisa, 22 gennaio 2025 – Lunedì 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito con la legge del 20 luglio 2000 dal Parlamento italiano che ha aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio giornata di commemorazione delle vittime dell'Olocausto durante la Seconda guerra mondiale. Per celebrare la ricorrenza il Comune di Pisa, con la collaborazione di Prefettura di Pisa, Provincia di Pisa e Comunità Ebraica di Pisa, ha organizzato un significativo programma di iniziative.

IL PROGRAMMA. Nella giornata di lunedì 27 gennaio la commemorazione si articolerà in più momenti: - Ore 9 piazza Vittorio Emanuele II (di fronte al palazzo della Provincia), deposizione corona al monumento 'Mai più reticolati' dedicato ai militari internati. - Ore 9:45 area verde Raffaello Menasci, cerimonia di inaugurazione della stele commemorativa dell'artista Andrea D'Aurizio, con esecuzione di brani musicali da parte del coro dell’Istituto Comprensivo 'Leonardo Fibonacci'. Intervengono Michele Conti - Sindaco di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro - Prefetto di Pisa, Massimiliano Angori - Presidente della Provincia di Pisa, Andrea Gottfried - Presidente della Comunità Ebraica di Pisa, Bruno Possenti - Comitato provinciale Pisa ANPI, Andrea Simonetti - dirigente scolastico provinciale. - Ore 11 polo didattico San Rossore 1938, seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana. - Ore 15 atrio di palazzo Gambacorti, cerimonia di inaugurazione della videoinstallazione 'Vite sospese', visitabile dal 27 gennaio al 1° febbraio con orario 7:30-19:30. Intervengono Michele Conti - sindaco di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro - Prefetto di Pisa, Massimiliano Angori - Presidente della Provincia di Pisa, Andrea Gottfried - Presidente della Comunità Ebraica di Pisa, Bruno Possenti - Comitato provinciale Pisa ANPI, Michele Emdin - autore del libro 'Vite sospese'. - Ore 16 Prefettura di Pisa, cerimonia di consegna delle medaglie d’onore ad alcuni ex internati. - Ore 18 Aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna, proiezione del film 'Memoria. I sopravvissuti raccontano' di Ruggero Gabbai. - Giovedì 30 gennaio, al cinema Teatro Nuovo, a cura dell’Università di Pisa, alle ore 21 la proiezione del film 'La giostra del cielo' di Annick Emdin.

INIZIATIVE NELLE SCUOLE. Tanti gli incontri e gli eventi organizzati con il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie della città. - Mercoledì 8 gennaio, presso l’Istituto Comprensivo 'Gianpaolo Gamerra', alle ore 9 si è tenuto l’incontro degli alunni delle scuole secondarie di I grado con Massimo Fornaciari, Vice Presidente Sezione di Pisa dell’ANED, Associazione nazionale ex deportati. - Martedì 21 gennaio presso l’Istituto Comprensivo 'Strenta Tongiorgi' si svolge a partire dalle ore 9 l’incontro degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado con Laura Geloni, Presidente Sezione di Pisa dell’ANED, Associazione nazionale ex deportati. - Mercoledì 22 gennaio alle ore 9, l’incontro degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie 'C. Collodi' e 'F. Filzi' con Laura Geloni. - Giovedì 25 gennaio nell’auditorium del Liceo Scientifico 'Filippo Buonarroti', ore 9, incontro degli studenti con Marco De Paolis, Procuratore generale militare presso la Corte militare di Appello e autore del libro 'Caccia ai nazisti'. - Nella giornata di lunedì 27 gennaio l’Istituto Comprensivo 'Giuseppe Toniolo' vedrà partecipare alle ore 9 gli studenti delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado allo spettacolo 'Gli eroi semplici' di e con Piero Nissim, presso il cinema Teatro Nuovo. Alle ore 9:30, presso i locali della scuola 'Toniolo', proiezione del film 'Un sacchetto di biglie' riservato alle classi prime della scuola secondaria di primo grado; alle ore 10 'Parole e poesie per non dimenticare' a cura delle classi 1aF e 3aF.

Ancora il 27 gennaio, presso l’area verde Raffaele Menasci, con l’Istituto Comprensivo 'Leonardo Fibonacci', alle ore 9:45 animazione musicale della cerimonia di inaugurazione della stele commemorativa dell'artista Andrea D'Aurizio. Presso l’Aula magna dell’Istituto Comprensivo 'Vincenzo Galilei', alle ore 12 presentazione del progetto 'Rinascere d’arte'.

Nel corso della mattina della Giornata della Memoria, all’Istituto Comprensivo 'Gianpaolo Gamerra' proiezioni di film e documentari nelle singole classi. Anche nelle scuole del Litorale Pisano e di San Piero (facenti parte dell’IC 'Niccolò Pisano') durante la giornata di lunedì 27 gennaio si svolgeranno letture dedicate e riflessioni con gli alunni, visione di film e si ascolteranno testimonianze dirette e indirette (con A.N.E.D.)

Nella settimana dal 27 al 31 gennaio 'Voci di pace - canoni musicali della tradizione ebraica' con la partecipazione di tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado di Barbaricina, succursale dell’Istituto Comprensivo 'Toniolo'. Venerdì 31 gennaio, ore 8, incontro degli alunni delle Scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo 'Renato Fucini' con Laura Geloni, Presidente Sezione di Pisa dell’ANED, Associazione nazionale ex deportati.