Giornata mondiale vittime della strada: la promozione della sicurezza stradale a Pisa

Pisa, 20 novembre 2024 – Si è svolta domenica 17 novembre in piazza dei Cavalieri la Giornata mondiale vittime della strada. L'obiettivo della manifestazione non è solo quello di dedicare un giorno alle vittime, ma di promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale.

In rappresentanza dell'amministrazione comunale ha partecipato, con delega del Sindaco di Pisa, il consigliere comunale Maurizio Nerini: “Ho portato i saluti del sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale intervenendo alla giornata organizzata dalla Croce Rossa pisana. Sono troppi i fatti di cronaca che frequentemente ci capita di leggere e la mente va a tanti amici persi troppo presto”.

“Dobbiamo sensibilizzare ogni cittadino, lanciando un messaggio forte di consapevolezza, responsabilità, prevenzione, informazione ed educazione alla sicurezza stradale, a cominciare dai più piccoli. Come amministrazione abbiamo lavorato, e continueremo a farlo, per rendere le strade più sicure. Tutti - ha concluso Nerini - dobbiamo fare la nostra parte, basta un momento di distrazione per mettere a rischio non solo la propria vita ma anche quella degli altri”.