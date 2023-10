Giornata mondiale della salute mentale. Open day dedicato a Barbara Capovani

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda organizza l’(H) Open day dedicato, in ricordo quest’anno di Barbara Capovani, la psichiatra pisana Barbara Capovani, aggredita e brutalmente uccisa da un paziente al Santa Chiara lo scorso mese di aprile. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. In Aoup il 10 ottobre visite psichiatriche all’Edificio 5, piano terra del Santa Chiara dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, a cura degli specialisti delle Unità operative di Psichiatria e Psichiatria 2 (prenotazione obbligatoria al 050992965 12.30 fino ad esaurimento posti disponibili). Centro Senologico: incontro divulgativo ed esperienziale sul significato del “qui e ora” al percorso oncologico, edificio 6, Aula multidisciplinare delSanta Chiara, dalle 15 alle 17 (senza prenotazione). Sessione interattiva di gruppo con specialisti psichiatripsico-oncologipsicoterapeutipazientifamiliaricaregiver per promuovere la consapevolezza delle dinamiche cognitive ed emotive scatenate dall’evento “cancro” attraverso la psicoeducazione e la pratica di esercizi specifici.