Giornata europea delle lingue all’Ipsar Matteotti. Diplomi di certificazione per quasi 100 alunni

Il "Matteotti" celebra la Giornata europea delle lingue. In concomitanza con la Giornata europea delle lingue istituita dal Consiglio d’Europa e dall’Ue, l’Ipsar Matteotti di Pisa ha organizzato una cerimonia, presieduta dal dirigente scolastico, Salvatore Caruso, per la consegna degli attestati di conseguimento delle certificazioni linguistiche da parte dei quasi 100 alunni dell’Istituto che hanno seguito i corsi con profitto durante l’anno scolastico 2022-23. Le docenti di lingua Bonventre, Girardi, Murgia, Varsalona e il prof. Giovanni Romano hanno presentato ai rappresentanti delle classi dell’Istituto i futuri corsi di potenziamento e certificazioni delle 4 lingue europee studiate nella scuola. Offerta che sarà ripetuta anche quest’anno, con l’introduzione del corso di Spagnolo a fianco dei tradizionali Francese, Inglese e Tedesco. Nell’ottica dell’acquisizione di competenze linguistiche anche professionalizzanti spendibili sia sul territorio (strategico per il turismo) che in ambito internazionale, alla consegna degli attestati sono seguite numerose altre attività svolte in classe per accrescere la consapevolezza degli studenti sull’importanza della conoscenza delle lingue.