Giornata delle mielosi. Nuove cure: il convegno

In occasione della Giornata nazionale delle mielolesioni anche quest’anno, giovedì 4 aprile, si svolgerà il convegno promosso dall’Artim-Ets, associazione ricerca trattamenti innovativi nelle mielolesioni, nata per aiutare le persone con lesione del midollo spinale a migliorare la loro qualità di vita attraverso l’utilizzo di tecnologie riabilitative innovative. L’evento, patrocinato dall’Aoup, si terrà dalle 14 nell’auditorium della Residenza studentesca dei Praticelli (via Giovanni Berchet, 40 - località Ghezzano, San Giuliano Terme, Pisa). Interverranno Luigi Albano, neurochirurgo dell’Ospedale San Raffaele di Milano che illustrerà come l’impianto di uno stimolatore sul midollo spinale possa migliorare il cammino e i medici Carla D’Avino e Paolo Bongioanni dell’Uo Mielolesi dell’Aoup (direttrice facente funzione, Adriana Gerini).