Giornata della solidarietà: la premiazione finale

Pisa, 6 giugno 2024 - A coronamento della “Giornata della Solidarietà”, organizzata dall'Associazione Nicola Ciardelli ODV con la collaborazione del Comune di Pisa, dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Provincia di Pisa, si è svolta ieri la premiazione della quindicesima edizione del concorso “L’interesse delle future generazioni come nuovo principio costituzionale: tra sviluppo sostenibile, salvaguardia dell'ambiente e tutela delle condizioni di vita”, bandito per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado.

Ai vincitori, decretati dalla giuria composta dall’assessore Riccardo Buscemi per il Comune di Pisa, dalla prof. Valeria Raglianti per l’ufficio scolastico regionale, dalla dott.ssa Maria Antonietta Scognamiglio per la Provincia, dal Comandante del Centro di Addestramento di Paracadutismo, Antonio D’Agostino, dal prof. Saulle Panizza per l’Università di Pisa, da Elisa Guidi per la Scuola Normale Superiore, dalla dott.ssa Elena Vivaldi per la Scuola Superiore Sant’Anna, da Vincenzo Longo per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalla Anna Cotrozzi per la Società della Salute, dal Cav. Uff. Antonio Cerrai per la Croce Rossa Italiana e da Silvia Lucchesini per l’Associazione LP, Laboratorio permanente per la città, vanno i complimenti dell’Associazione e di tutte le istituzioni coinvolte nella Giornata della Solidarietà. Tra i molti elaborati pervenuti, nella sezione linguistica, si è classificato al primo posto, per gli istituti superiori, il liceo classico XXV Aprile di Pontedera per i due originalissimi podcast “Non c’è niente di sbagliato in me” e “L’alluvione di Pontedera”, che centra perfettamente il tema della Giornata della Solidarietà 2024. Per le scuole secondarie di primo grado, Giulio Cellamare della classe IIC del plesso “Duca D’Aosta”, facente parte dell’I.C. “F. De Andrè” di San Frediano a Settimo conquista il primo premio, ex aequo con la classe IC dell’I.C. V. Galilei, che si distingue per i pensieri sul tema della gentilezza. Per le scuole primarie, conquista il primo premio la classe IIA della scuola Parmini, dell’Istituto Comprensivo V. Galilei per “Che sia la Pace tra noi”. Nella sezione iconografica si sono classificati al primo posto, per gli istituti superiori, le studentesse Azzurra Pitotti, Bianca Ragoni e Melissa Baldini della classe IA del Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera, che guadagna un ex aequo con gli studenti Sofia Becherini, Chiara Moscatelli, Samuele Taliani e Aya Labyad della classe IA del Liceo Classico XXV Aprile di Pontedera. Per le scuole secondarie di primo grado vincono il primo premio ex aequo la classe IE della scuola secondaria di primo grado G. Gamerra e la classe 3CS della scuola secondaria di primo grado L. Fibonacci succursale. Per le scuole primarie pari merito tra il plesso Moretti (I.C. G. Gamerra), per “Per noi… pEr chi verrà dopo di noi!”, la classe IVB delle F. Filzi (I.C. L.S.Tongiorgi) per “Sono un Albero”, la classe I delle Don Milani di Palaia (I.C. Fra Domenico da Peccioli) per “Un mondo più bello” e la classe VB della scuola L. Gereschi per “Il nostro percorso della Solidarietà”. Menzione speciale alla scuola primaria Newbery (I.C. N. Pisano) per la splendida e originale realizzazione di uno zaino che rappresenta la Costituzione, indossato dai bambini a rappresentare il bagaglio culturale, sociale, etico di ognuno di noi. Per le scuole dell’infanzia, vincitore del concorso l’Istituto Arcivescovile Santa Caterina. Menzioni speciali anche per il Liceo Classico e Scientifico XXV Aprile di Pontedera, per l’I.C. V. Galilei, per la classe VB della scuola E. Toti (I.C. G. Toniolo) e per studenti e studentesse del Liceo Artistico Russoli: Arianna dal Canto, Tommaso Niccolai, Lucrezia Parolo Moretti e Ferdinando Carbocci Centurrino. Premi speciali alle classi IIA e IIIA della scuola N. Pisano (I.C. L. Fibonacci) e alla studentessa Emma Silvi della classe VD del Liceo Artistico F. Russoli per la realizzazione del logo della Giornata della Solidarietà 2024, nell’ambito della Sezione Tecnica, inserita per il terzo anno all’interno del bando grazie alla collaborazione con l’Associazione LP, Laboratorio permanente per la città. Vincitrice della Sezione Tecnica, che ha portato i giovani studenti a riflettere sulla “scuola del domani”, la classe VD del Liceo Artistico F. Russoli con i gruppi SDN e SPACE SCHOOL. Riconoscimenti speciali anche per l’Istituto Superiore IPSAR Matteotti, per l’Istituto Arcivescovile Santa Caterina e per l’Istituto Comprensivo N. Pisano, per l’ampia e sentita partecipazione al Progetto. Un ringraziamento particolare per i 17 anni di fattiva collaborazione e di sostegno all’Associazione da parte del Cav. Uff. Antonio Cerrai, che da pochi giorni ha lasciato il ruolo di Presidente del Comitato Provinciale, dopo quaranta anni di dedizione alla C.R.I.. La cerimonia di premiazione del concorso, che vede coinvolti gli Istituti Comprensivi L. Fibonacci, G. Gamerra, L.S. Tongiorgi, G. Galilei, N. Pisano, l’Istituto Arcivescovile Santa Caterina, nonchè gli Istituti Comprensivi “Giovanni Falcone” di Cascina e “F. De Andrè” di San Frediano a Settimo, oltre al Liceo Classico e Scientifico XXV Aprile di Pontedera, all’Istituto Superiore G. Matteotti, al Liceo Artistico F. Russoli e all’Istituto Superiore Pacinotti, si svolgerà il 5 giugno, a partire dalle ore 16,30, presso gli Arsenali Repubblicani, alla presenza delle Autorità cittadine, dei rappresentanti dell’Associazione e della Giuria, presieduta dalla Prof. Silvia Panichi. Negli spazi interni degli Arsenali Repubblicani verrà allestita una mostra degli elaborati presentati. “Si chiude anche per quest’anno una Giornata - commenta la Presidente dell’Associazione, Avv. Federica Ciardelli - il cui valore aggiunto è rappresentato dalla straordinaria rete di collaborazione, sinergia e solidarietà, che si è consolidata negli anni, e che abbraccia gli studenti e le studentesse della nostra città, spingendosi oltre i confini del nostro Comune. Un ringraziamento particolare ai docenti e soprattutto agli studenti, che hanno mostrato grande impegno e capacità nella rielaborazione dei contenuti degli incontri svolti nell’ambito della Giornata della Solidarietà 2024 e dei principi costituzionali che ne costituiscono il fondamento”. Per l’Associazione Nicola Ciardelli ODV, letteralmente travolta dai tantissimi elaborati presentati, un grande successo e la restituzione di un impegno importante, cresciuto e arricchitosi negli anni, grazie ai contributi e alla collaborazione, oltre che del Comune, dell’Ufficio Scolastico e della Provincia, di una città intera, che condivide l’alto valore morale dell’iniziativa e l’importanza di coinvolgere i più giovani sui temi della Solidarietà, dell’impegno civico e dei principi espressi dalla nostra Costituzione, per crescere cittadini partecipi e consapevoli. L’Associazione porge un ringraziamento speciale al Prof. Saulle Panizza, responsabile scientifico del Progetto, alla Presidente della Giuria, Prof. Silvia Panichi, al Comune, all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Provincia, all’Associazione LP, a tutta la Giuria per l’impegno profuso e a tutti coloro che anche quest’anno hanno reso possibile il ripetersi di questa significativa esperienza, all’interno di una cornice che ogni volta è sempre più ampia e partecipe. Un ringraziamento anche al negozio Hobby Centro, alle case editrici Pisa University Press e Pacini Editore; alle librerie Civico 14, UPIE di Marlin Riccardo, Libreria dei ragazzi; alla Sezione soci Unicoop Firenze di Pisa in persona del Consigliere di Sorveglianza Sergio Brondi e alla redazione pisana del quotidiano La Nazione per i premi offerti.