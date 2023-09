Cascina, 9 settembre 2023 – «Giocare è la miglior medicina»: con questo saggio suggerimento Cascina apre le porte ai più piccoli, che diventano protagonisti di un momento ludico ma anche di riflessione. Domenica 10 settembre, a partire dalle 17, Corso Matteotti e piazza Caduti per la Libertà saranno teatro di una serie di eventi gratuiti ideati da Sogefarm – Farmacie comunali, con il patrocinio del Comune. Gli appuntamenti inizieranno con una serie di laboratori per bambini, con un percorso motorio realizzato dal CSI, la costruzione degli aquiloni e i giochi sulla piramide alimentare e sull’igiene orale. Lungo il corso, poi, andrà in scena l’attesa Pompieropoli. «Una giornata di fine estate dedicata ai più giovani – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –c'’è la possibilità per i bambini e i ragazzini di Cascina di passare un pomeriggio e una sera insieme all’aperto in uno spazio ludico. È un’iniziativa importante anche perché Cascina è il secondo comune per residenti della Provincia di Pisa e uno di quelli in cui la popolazione giovane è più presente. Uscendo dal Covid, abbiamo visto come il disagio giovanile sia cresciuto e iniziative aggreganti sono quanto mai opportune: questa giornata può essere l’occasione per creare comunità». L’idea è partita da Sogefarm, trovando subito terreno fertile nell’amministrazione comunale. «Questa è la prima iniziativa del genere organizzata da noi– ha aggiunto l’amministratore

unico Marco Ruocco –: durante l’anno abbiamo organizzato altri appuntamenti su salute e benessere, adesso era fondamentale affrontare la parte dedicata ai bambini». La partnership tra il Comune e le farmacie comunali diventa una solida realtà per il territorio: «nel corso dell’anno sono state molteplici le iniziative portate avanti insieme – ha aggiunto l’assessora al sociale Giulia Guainai –la scorsa estate con Sogefarm ideammo il cinema sotto le stelle e

quest’anno abbiamo replicato con altre iniziative per i giovani delle frazioni. La direttrice della farmacia di Titignano, Cristiana Simonelli ha rivelato parte del programma della giornata: «ci saranno varie attività che legano la salute e il gioco, tra cui quello sull’igiene orale insieme a Curasept e quello sulla piramide alimentare. Saranno toccati tanti aspetti e invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa prima edizione». Alle 18 il palco centrale di piazza Caduti ospiterà una tavola rotonda sul potere del gioco in ambito terapeutico nei bambini e negli adolescenti, quanto mai importante per il benessere

della salute. Interverranno una psico-pedagogista, un medico dello sport e un clown dottore.