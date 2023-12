"Ginnastica e sport per tutti. Il bilancio è in positivo"

La Asd Polisportiva Casa del Popolo di Metato, che da anni gestisce la palestra di Arena Metato a San Giuliano Terme, traccia un bilancio positivo grazie alla numerosa partecipazione dei 250 iscritti alle attività sportive organizzate. La polisportiva svolge corsi di ginnastica posturale, dolce, ginnastica artistica agonistica femminile, avviamento alla ginnastica artistica, ginnastica artistica maschile, ginnastica psicomotoria, campi solari estivi per bambini. La palestra polivalente è frequentata dalle classi della scuola primaria di Arena Metato e da numerose società sportive intercomunali di pallavolo, basket, tiro con l’arco, scherma, judo, ginnastica che organizzano importanti eventi. Si dice soddisfatto il presidente pro-tempore Alfio Coli: "I numeri raggiunti ci danno slancio per proseguire la nostra attività, che ovviamente ha bisogno di godere di una buona struttura che permetta le tante e partecipate attività. A tal proposito esprimo a nome dell’associazione un ringraziamento all’Amministrazione comunale, in particolare al sindaco Sergio Di Maio e all’assessora allo Sport Roberta Paolicchi, che si è mostrato sempre attento e pronto ad ascoltare i bisogni della nostra realtà sportiva, permettendo le buone condizioni della struttura e contribuendo insieme alla società ai buoni investimenti per mantenerla competitiva. Non per ultima la centrale termica completamente rinnovata".