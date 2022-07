"Giani viaggia tanto... faccia qualcosa per la Fi-pi-li"

Dopo il duello sulla collocazione della base militare, continua il "duello" politico tra il Comune di Pisa e la Regione. Nel nuovo round di questo scontro a distanza, il sindaco di Pisa Michele Conti punzecchia il presidente Eugenio Giani sul tema delle viabilità e delle infrastrutture. L’oggetto del contendere, questa volta, è l’incidente, avvenuto ieri, presso la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nei pressi dell’uscita Pontedera, dove un’autocisterna che trasportava farina si è ribaltata, coinvolgendo anche un’auto che non ha potuto evitare l’impatto. "Aspettiamo da anni che la superstrada Fi-Pi-Li possa essere resa funzionante e a pieno regime – dichiara Conti. – L’arteria stradale non ha mai visto investimenti, ma solo un po’ di manutenzione ordinaria o qualche rattoppo, per dirla alla toscana, in qualche tratto del percorso". Qui arriva la stoccata al presidente Giani per l’attesa nascita dell’azienda in-house Toscana Strade che, secondo i piani della Regione, dovrà gestire proprio la tratta in questione. "Aspettiamo fiduciosi Toscana Strade – prosegue Conti -. Il governatore Giani, nei suoi giri della Toscana, dato che viaggia tantissimo sul territorio ed è attivissimo, forse potrà recarsi dal notaio e predisporre uno statuto per far partire questa società dedicata che possa far sì che l’arteria della Fi-Pi-Li torni ad essere pienamente funzionante, per evitare che questi incidenti possano verificarsi in futuro". Il primo cittadino pisano ha quindi ribadito l’esigenza di un piano per la strada di grande comunicazione toscana, invitando il governatore a dar seguito alle promesse: "Non è possibile andare avanti solo con interventi di urgenza e manutenzione – ribadisce il sindaco di Pisa Michele Conti -. Tanto si era impegnato il presidente Giani in campagna elettorale, perciò ci aspettiamo che mantenga le sue promesse".

Michele Bufalino