Gestione delle maxi emergenze: il 1° Congresso Sismax alle Officine Garibaldi

Pisa, 24 ottobre 2024 – L’intelligenza artificiale ci salverà dai disastri del clima? Ci aiuterà a salvare decine di feriti sotto le macerie di una palazzina esplosa? Certamente non sarà un computer a fermare la pioggia o estrarre dalle macerie un bimbo, ma grazie alla preparazione, all’allenamento e alle tecnologie, oggi i sistemi di soccorso e di emergenza italiani sono in grado di affrontare al meglio scenari di questo tipo.

Se questo avviene lo si deve alla volontà dei sanitari, degli ospedali, della Protezione Civile, del 118 e dei volontari. Sono stati loro i protagonisti, alle officine Garibaldi di Pisa, del I° Congresso Nazionale di SISMAX - Sistema Integrato dei Soccorsi di Maxiemergenza, che si è svolto dal 16 al 18 ottobre.

Più di 270 persone che studiano, approcciano e migliorano piani di evacuazione e scenari di emergenza, mettendosi in gioco con simulazioni ad alto impatto emotivo e fisico. Durante i workshop è stata gestita l’esplosione di una palazzina con 30 feriti, proprio con l’obiettivo di allenare collaborazione e uso di tecnologie innovative, per salvare più vite.

L’esercitazione ha coinvolto 118, Protezione Civile e Pronto Soccorso, tutti simulati negli spazi congressuali, dove è stato allestito il punto di crollo, il PMA e l’ospedale. Se l’intelligenza artificiale sarà il futuro del soccorso di emergenza bisogna quindi dare merito alle persone e alla loro capacità di prepararsi, studiare e migliorare i sistemi, per il bene dei pazienti, ovunque si trovino, con qualsiasi condizione di rischio.

Riconosciuto e apprezzato soprattutto per la sua visione trasversale sul settore delle maxiemergenze e per l’impegno profuso nella crescita dei suoi operator, il I° Congresso Nazionale di SISMAX si è confermato come la prima esperienza di una lunga serie di iniziative che, ci si augura, agevoleranno la predizione delle catastrofi naturali provocate dal cambiamento climatico e garantiranno una sempre migliore gestione di interventi di soccorso e mega eventi come il Giubileo e le Olimpiadi di Milano-Cortina.

“A Pisa abbiamo radunato centinaia di professionisti sanitari da tutta Italia - ha dichiarato Alessio Lubrani, Presidente Nazionale della Sismax e Direttore del NUE 112 Toscana - Qui si sono esercitati a mettere in pratica la miglior risposta a un evento di maxi-emergenza, che non è solo una catastrofe, ma anche un piccolo stravolgimento capace di mettere in crisi il comparto sanitario locale. Dobbiamo migliorare, come sistema, il nostro modo di affrontare queste situazioni straordinarie, affinché la risposta al cittadino sia sempre più efficace”.