Gentilezza come stile di vita: una panchina dedicata alla scuola Oberdan

PIsa 16 novembre 2024- E' stata inaugurata ieri alla scuola primaria G. Oberdan la prima panchina della gentilezza in una scuola primaria pisana. Uno dei tanti eventi organizzati dall'Istituto comprensivo Vincenzo Galilei, grazie al lavoro e all'impegno della dirigente Rossana Condello, dell'ambasciatrice della gentilezza Germana dalle Canne e di tutto il corpo docenti della scuola, da sempre in prima linea nel veicolare pratiche di gentilezza e benessere tra i bambini e i ragazzi. La diffusione in collaborazione dottoressa Maria Colonna del video "Stretching e gentilezza" per il benessere dei lavoratori della segreteria, per gli alunni delle classi quinte visione del film "Wonder", per discutere di bullismo e promuovere la cybergentilezza, al centro trasfusionale pisano una domenica dedicata "Il dono del sangue è un gesto di gentilezza" con la partecipazione di tutte le associazioni, un momento di donazioni, accompagnato dalla dolce colazione offerta dai costruttori di gentilezza della pasticceria Mannocci. Sono alcune delle attività svolte in tutte le sezioni e classi del comprensivo in una settimana densa di scambi di positività. Struggente l'incontro avvenuto nella mattinata di venerdì con il campione paralimpico Cristian Volpi, intervenuto in una lezione alla presenza dell'assessore alla gentilezza Riccardo Buscemi, che ha risposto alle domande dei bambini della primaria, portando messaggi di coraggio e reazione alle avversità, e permettendo ai piccoli di interfacciarsi con realtà difficili da accettare spiegate con le parole giuste per la loro età.