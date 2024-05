Gattina salvata sul regionale da polfer, capotreno e Nogra

Un gatto nero in giro sul treno partito da Pisa e diretto a La Spezia. Se lo sono trovati di fronte l’altra mattina i passeggeri del convoglio. Il micio (anzi micia) è stato segnalato dalla capotreno alla Polfer pisana che ha attivato il Nucleo Soccorso Salvamento Animali Nogra. La capotreno, a La Spezia (fine tratta del treno), prima di chiudere tutte le carrozze ha controllato attentamente ogni vagone, trovando la gattina tranquillamente seduta su un sedile. Si è fatta prendere dimostrandosi docile e buonissima. La capotreno ha deciso di riportare la gatta da La Spezia a Pisa, dove erano presenti ad attenderla sul binario due agenti della Polfer e il dirigente del Nogra. Michele Mennucci, che ha preso in carico la bestiola. La gatta nera dopo il recupero è stata consegnata al gattile di Marina di Pisa. Gode di ottima salute ed è stata controllata dal veterinarioe. Non ha chip e nel caso in cui non venga rintracciato il proprietario sarà data in adozione. Chiunque la riconoscesse come propria può contattare il Nogra al 347.7687762 o il gattile Gap al 320.0568557