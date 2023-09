Garrison Rochelle a Cascina, un'occasione per i giovani talenti!

L’appuntamento è per l’8 ottobre con uno dei ballerini e coreografi più noti del piccolo schermo: Garrison Rochelle, per diciassette anni insegnante di danza moderna nella scuola di Amici, il programma tv condotto da Maria De Filippi, che sarà ospite della scuola Artemix a Cascina per un incontro promosso dall’associazione Le Muse di Gianna Martorella in collaborazione con Michele Ammannati. Si tratta di una master casting rivolta a ballerini, cantanti e attori che dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 potranno esibirsi nelle loro migliori performance davanti a una delle star del piccolo schermo. Alle 13 partecipanti e coreografo saranno tutti insieme per il pranzo al ristorante La Grotta di Cascina. Per informazioni [email protected] [email protected], oppure contattare direttamente Michele Ammannati al numero 3356725994.

"Per la nostra associazione - spiega la presidente de Le Muse, Gianna Martorella - è una sorta di debutto sul territorio pisano e vogliamo offrire una vetrina importante a giovani di talento che possono cimentarsi in esibizioni davanti a mostro sacro del mondo dello spettacolo che può dare loro consigli, suggerimenti e svelare piccoli segreti per muoversi con maggiore efficacia nel mondo dello spettacolo. Inoltre, può essere l’occasione di ottenere feedback positivi da parte di un professionista affermato che ha aderito a questo progetto con l’obiettivo di fare una sorta di scouting a caccia di nuovi talenti". L’associazione Le Muse è un’accademia di arte e spettacolo che intende formare giovani artisti da proporre nel panorama nazionale.

"Trasformare la passione in professionalità - conclude Martrorella - richiede studio e impegno. Ogni sogno può essere realizzato se costruito su solide basi. Concretezza, lealtà, preparazione, dedizione, conoscenza di sé, sono gli elementi fondanti di ogni carriera artistica. La nostra accademia, nei suoi corsi, si impegna non solo a preparare tecnicamente l’allievo, ma ricerca l’originalità del suo talento. Perché ogni persona è unica. Vogliano insomma esaltare l’aspetto originale di ogni allievo, stimolando le caratteristiche artistiche uniche e irripetibili di ciascuno dei nostri allievi".