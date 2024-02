Galileo Pisa omaggia il genio

L’edizione 2024 delle Giornate Galileiane è alle porte e da domani, giovedì 5 febbraio, giornodel 460esimo anniversario della nascita del grande scienziato pisano, la città sarà teatro di un ricco calendario di iniziative a tema. Cinque giornate di eventi per celebrare la figura di Galileo attraverso un programma che comprende osservazioni astronomiche dalla torre del Cantone e dalle Mura, di alcuni degli esperimenti galileiani più celebri, laboratori, itinerari ludici e iniziative per i più giovani come quella di Lego che si terrà in Logge dei Banchi, incontri alla Gipsoteca, mostre all’Archivio di Stato, performance teatrali e concerti dedicati alla musica del tempo e alle opere del padre Vincenzo Galilei. Un calendario che mira a onorare il cittadino pisano Galileo Galilei non soltanto come scienziato ma anche come umanista.

L’assessore al Turismo e Commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, ha espresso grande soddisfazione per gli eventi in programma delle Giornate Galileiane 2024, annunciando inoltre l’edizione 2025."Il calendario dell’edizione di quest’anno delle Giornate Galileiane - afferma l’assessore Pesciatini - è arricchito di numerosissime iniziative rivolte a un pubblico vasto, che comprende tanto i grandi quanto i piccoli e mai viste prima in città.

Un esempio di questo sono i Tableaux Vivants, la straordinaria performance di attori che ricreano in modo teatrale le opere pittoriche di grandissimi artisti come Caravaggio e che porteranno in scena per la prima volta a Pisa lo spettacolo "I mille volti di Artemisia", dedicato alla pittrice Artemisia Gentileschi. Queste giornate saranno l’occasione per approfondire il pensiero di un grande scienziato e umanista come Galileo Galilei, del quale quest’anno celebriamo i 460 anni dalla nascita. Le Giornate Galileiane, fin dalla loro istituzione nel 2019, sono diventate una vera e propria attrazione culturale e turistica per tutta la città di Pisa. Per questa ragione - continua Pesciatini - l’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare la nuova edizione del 2025 delle Giornate Galileiane e ci tengo a sottolineare che gli eventi programmati saranno ancora maggiori così come i giorni dedicati a Galileo Galilei, una figura che merita un grande riconoscimento da parte di Pisa, la città che gli ha dato i natali".

Mario Ferrari