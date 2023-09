Galilei, primo semestre da boom. Superati i 2 milioni di passeggeri

Sono oltre due milioni i passeggeri transitati dall’aeroporto Galilei nel primo semestre dell’anno. Per l’esattezza 2.263.361 pari al 19% in più rispetto al 2022 e un recupero del 92,4% sullo stesso periodo pre Covid del 2019. In crescita la componente internazionale del traffico passeggeri commerciale (+32,6% sul 2022) rispetto alla flessione del 5,3% di quella nazionale in un contesto dove il traffico internazionale rappresenta il 71,6% del traffico totale. I dati sono contenuti nella relazione semestrale finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, che contiene anche risultati positivi sia sull’andamento dei movimenti dei voli totali (+5,3%) che il load factor dei voli di linea, ovvero il fattore di riempimento degli aerei pari all’85,4% (e in crescita dell’8,5%). "L’Italia - prosegue la relazione della società di gestione aeroportuale - con il 28,4% del traffico totale rappresenta il primo mercato dell’aeroporto pisano, seguito da Regno Unito (19,3% del traffico di linea) e Spagna (10,4%). Il traffico cargo del periodo, con 6.653 tonnellate di merce e posta trasportate, è in flessione del 11,4% sul 2022 ma in aumento del 4,3% sul primo semestre 2019".

"Nei primi sei mesi dell’anno - ha osservato il presidente Marco Carrai - la società ha registrato ottime performance in termini sia di traffico passeggeri, sempre più vicino ai livelli pre Covid, che di risultati economico finanziari con un ritorno all’utile di periodo già nel primo semestre confermando una ripresa post pandemica consolidata. Nonostante lo scenario geopolitico e macroeconomico presenti ancora elementi di incertezza, questi risultati ci consentono di guardare con fiducia al prosieguo dell’anno e forniscono una solida base per i nostri piani strategici". I ricavi consolidati raggiungono i 50,7 milioni di euro con incremento del 36% rispetto ai 37,2 milioni di euro del primo semestre del 2022: "I ricavi Aviation pari a 32,2 milioni di euro - si legge - aumentano del 29% e i ricavi Non Aviation, pari a 16,3 milioni di euro, del 31,8%. I ricavi per servizi di costruzione, direttamente correlati agli investimenti realizzati sono in aumento del 62,9% passando dai 3,1 milioni di euro ai 5 milioni di euro al 30 giugno. In aumento del 72,3%, gli altri ricavi principalmente per effetto dell’attività della controllata Toscana Aeroporti Costruzioni srl (un milione di euro in più) e dal maggior recupero delle utenze ai subconcessionari dei due scali (+476 mila euro). Infine, il risultato netto di periodo del Gruppo Toscana Aeroporti al 30 giugno ammonta a 1,6 milioni di euro in deciso miglioramento rispetto alla perdita di 3,4 milioni di euro del primo semestre dell’anno scorso.