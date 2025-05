Galeone Rosso terzo contro un mare ‘ostico’: "Il prossimo anno a Pisa sapremo farci valere"

È Genova a vincere il 70° Palio delle Antiche Repubbliche Marinare sul percorso partito dallo specchio d’acqua di Vettica con arrivo alla Marina Grande di Amalfi. Una sfida a colpi di remi lunga due chilometri, chiusa al terzo posto da Pisa dopo un avvincente testa a testa con i padroni di casa di Amalfi. Ultima posizione per il galeone verde di Venezia. Al termine della gara, ieri alle 12, spazio ai festeggiamenti con i protagonisti degli equipaggi che hanno dato vita alla storica sfida sui remi. Sul palco allestito nella centralissima piazza Flavio Gioia, è seguita la cerimonia di premiazione alla presenza del sindaco di Amalfi Daniele Milano, con i rappresentanti delle quattro Repubbliche marinare: il sindaco di Pisa Michele Conti, il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni di Venezia Giovanni Giusto, e il consigliere Guido Barbazza in rappresentanza del Comune di Genova.

"Il Galeone Rosso qui ad Amalfi ci ha dato grandi soddisfazioni al di là del risultato - ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti - quindi i complimenti vanno innanzitutto ai ragazzi e alle ragazze che hanno vogato in acque difficili e al direttore tecnico Leonardo Pettinari che, insieme al suo staff, ha lavorato al massimo allenando gli equipaggi con costanza e dedizione, preparandosi a una sfida difficile. In questi anni l’amministrazione comunale ha fatto investimenti importanti per permettere alla squadra di crescere, compresi gli interventi sulle barche che sono state messe a punto per consentire ai nostri atleti di gareggiare al meglio. Sono sicuro che l’equipaggio raggiungerà un risultato importante, il prossimo anno, quando Pisa tornerà a ospitare la Regata delle Repubbliche Marinare. Con due anni di esperienza alle spalle e nelle acque dell’Arno, sarà tutta un’altra sfida".

"Gara di un livello molto alto - è il commento del direttore tecnico Leonardo Pettinari - abbiamo lottato con equipaggi molto forti in un mare che ci ha remato contro, perché eravamo in corsia 4 che ha creato tante problematiche per la gestione della direzione e delle onde. I ragazzi del Galeone Rosso sono stati davvero molto bravi, un applauso va al nostro giovane timoniere che ha guidato la barca con un’esperienza molto alta. Grazie e tutto lo staff che ci accompagna, a Alessandro Simoncini, Luca Gagetti e i due nonstromi Marco Mancini e Riccardo Migliacci. Veramente un bel team, stiamo creando un gruppo forte, i ragazzi hanno fatto una grandissima gara e stanno cercando il riscatto rispetto alle prestazioni degli ultimi anni, vogliono migliorare sempre di più e lo vedremo a Pisa il prossimo anno".