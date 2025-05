Galeone rosso. Pronti alla sfida nel mare di Amalfi

Dopo la promozione del Pisa in Serie A e a pochi giorni dal Giro d’Italia, questo fine settimana – sabato e domenica – sarà la volta della 70ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Maggio si conferma un mese che ha messo lo sport al centro dell’agenda cittadina. Ieri, nella Bike Arena allestita sotto le Logge dei Banchi, sono stati presentati gli equipaggi che rappresenteranno Pisa nella storica sfida remiera in programma ad Amalfi. Il programma della manifestazione prevede una serie di eventi che culmineranno domenica 18 maggio con la sfida tra i quattro equipaggi delle Repubbliche: Pisa, Venezia, Amalfi e Genova.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2 domenica a partire dalle 12, mentre sabato – per il terzo anno consecutivo – si svolgerà il Palio remiero con gli equipaggi femminili. Già dallo scorso anno, quando la competizione si tenne a Genova e Pisa arrivò seconda, è stato avviato un percorso di rinnovamento. "A partire dai tre galeoni – ha ricordato il sindaco di Pisa Michele Conti, che ieri ha consegnato la bandiera al direttore tecnico Leonardo Pettinari – e con importanti investimenti sull’efficientamento delle barche, che secondo i tecnici ora sono perfette".

"La città – ha detto l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini, rivolgendosi agli equipaggi – è molto legata a questo evento e vi guarda con orgoglio, a prescindere dal risultato. Rappresentare la nostra città è un onore: l’atteggiamento e l’impegno sono fondamentali".

Presente anche l’assessore allo sport Frida Scarpa, che ha sottolineato come "questo mese sia stato splendido dal punto di vista sportivo – ha detto –, in questa competizione vorremmo tutti essere a bordo con voi e so che in quei 10 minuti darete il massimo".

Secondo il direttore tecnico Pettinari, "è stato fatto un grande lavoro e il movimento remiero pisano guarda alla Regata delle Repubbliche come a un importante obiettivo da conquistare". Tra i tanti giovani talenti coinvolti, spiccano i nomi di Silvia Terrazzi, olimpionica, che quest’anno parteciperà agli Europei o Torre Niels della Nazionale.

Enrico Mattia Del Punta