In ‘trasferta’ per rubare nelle zone alluvionate del bolognese. “In sei sorpresi a rovistare”

Pisa, 29 ottobre 2024 – Rovistavano fra i detriti e gli oggetti personali degli evacuati. Otto persone sono state identificate e allontanate dalla polizia locale di San Lazzaro di Savena (Bologna), dopo averle sorprese a rovistare vicino alle abitazioni e tra il materiale rimosso dalle zone colpite dall’alluvione del 19 ottobre. Un evento che ha portato danni e disperazione fra la popolazione.

In particolare gli agenti, durante un servizio di pattugliamento e controllo del territorio, hanno notato tre furgoni parcheggiati nei pressi dell’area di sosta di via Otello Selleri al Farneto, zona momentaneamente adibita a punto di raccolta di tutto il materiale proveniente delle abitazioni che sono state colpite dall’alluvione. Sei persone (tre uomini e tre donne di età compresa tra i 20 e i 23 anni, tutti provenienti da San Giuliano Terme, in provincia di Pisa) stavano caricando sui tre mezzi vario materiale. A quel punto gli agenti li hanno identificati e poi obbligati a svuotare i cassoni dei tre furgoni.

I mezzi, poi, sono stati scortati fino all’ingresso dell’autostrada, in modo che si avesse la certezza di un loro effettivo e immediato allontanamento dal territorio. Ma non sono stati i soli: alcuni si sono finti addetti a sgomberi.

Sempre durante lo scorso fine settimana, altre due persone sono state notate durante un servizio di pattugliamento degli agenti della polizia locale, questa volta in via Andreoli, nella frazione di Idice. I due, di 47 e 52 anni e residenti in provincia di Bologna, erano stati visti aggirarsi con fare sospetto nei pressi delle abitazioni private.

Poco prima, avevano detto a un residente di essere disponibili alla rimozione di una lavatrice dal suo giardino a fronte di un pagamento di 300 euro. Anche in questo caso, gli agenti hanno provveduto ad identificarli e poi ad allontanarli immediatamente. Per tutti adesso verrà valutata un’eventuale sanzione.