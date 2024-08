Furti e borseggi, due arresti della polizia a Pisa

Pisa, 7 agosto 2024 - Due ladri arrestati a Pisa dalla polizia nelle 24 ore. Uno ha rubato un borsello a un viaggiatore all'interno della stazione centrale ma grazie alla descrizione della vittima e alle telecamere di videosorveglianza urbana una Volante della polizia hanno rintracciato il ladro nelle immediate vicinanze e lo hanno bloccato.

L'uomo, un rumeno, è stato poi riconosciuto dalla vittima del furto e arrestato in flagranza di reato. Dopo il processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto e scarcerato lo straniero applicandogli la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa.

In un'altra circostanza, inoltre, la polizia ha arrestato un tunisino nel centro cittadino per furto aggravato all'interno di un negozio di cosmesi. La commessa si è accorta del furto e ha seguito il ladro fornendo una descrizione alla polizia che lo ha bloccato e arrestato poco dopo, addosso aveva alcuni oggetti rubati nel negozio di cosmesi e in un altro esercizio commerciale della zona.