Furia selvaggia e botte alla moglie: arrestato 50enne

Prende una sedia e la distrugge su un tavolino poi picchia la moglie che finisce all’ospedale. Serata agitata – quella di venerdì – a San Giuliano dove due pattuglie della polizia sono costrette ad intervenire per una lite in un’abitazione che, all’apparenza, sembrava disabitata. La richiedente, una ragazza rumena assai agitata ed in lacrime, riferiva che il padre, un rumeno 50enne era in forte stato di agitazione e stava dando in escandescenza nei confronti della madre, anch’ella rumena. Accorsi sul posto, i poliziotti hanno intercettato l’uomo all’esterno dell’abitazione: il 50enne, in presenza degli agenti, cercava anche di colpire con un pugno la donna. Riportata la situazione alla calma, tutte le persone coinvolte sono state identificate. Dalle informazioni assunte, l’uomo – dopo aver consumato alcune bevande alcoliche –, pretendeva che la moglie andasse a comprare altro alcool; al suo rifiuto, l’uomo iniziava ad inveire nei confronti dei presenti, spaccando tutto quello che trovava a portata di mano. Successivamente, stando al racconto della donna e delle figlie presenti alla aggressione, prendeva una sedia di legno spaccandola prima sul tavolino e poi colpendo la moglie alla schiena e al gomito sinistro. La donna veniva accompagnata al pronto soccorso, veniva successivamente dimessa con prognosi di 10 gg per contusioni al gomito sinistro. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per di maltrattamenti in famiglia aggravato dalla presenza di minori.